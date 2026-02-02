«Это, по сути, Закамские ворота»: Беляев о роли «Тэмпо»-порта за 17 млрд и Бегишево

В Нижнекамском районе реализуется масштабный инфраструктурный проект – «Тэмпо»-порт, который станет ключевым элементом формирующейся логистической системы Закамья. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Именно порт на реке, да», – подтвердил Беляев, отвечая на вопрос о формате будущего объекта. По его словам, «Тэмпо»-порт представляет собой уникальный для России проект с объемом инвестиций порядка 17 млрд рублей.

Глава района подчеркнул, что развитие логистики сегодня является одним из ключевых факторов роста территории. Существенную роль в этом сыграл ввод обхода Набережных Челнов и Нижнекамска, который кардинально изменил транспортную доступность города.

«Мы теперь по времени ощущаем это очень конкретно: я, например, до вас доехал за два часа, не нарушая правил дорожного движения. Раньше на это уходило около четырех часов. И дело даже не только во времени. Раньше мы ехали по узкой региональной дороге через Чистополь и Алексеевский район, которая уступала и по комфорту, и по безопасности», – отметил Беляев.

С вводом обхода, по его словам, ситуация изменилась принципиально: Нижнекамск стал проездным городом, что открыло новые экономические перспективы.

«Это и сервисные компании, которые зашли, и заправочные станции, и транзитные потоки. Сейчас мы проектируем вылет из города на трассу М-12. И логистика становится одним из ключевых факторов развития», – добавил он.

В логистическую связку также входит аэропорт Бегишево.

«Да, и аэропорт Бегишево, конечно. Это, по сути, Закамские ворота. Мы не делим, в каких именно районах это находится, потому что все это работает во благо развития республики, Нижнекамска и всего Закамья», – подчеркнул глава района.

По словам Беляева, сегодня на территории выстроена комплексная система логистики, включающая железнодорожный, автомобильный и водный транспорт.

«Порты уже действуют, но такой формат, как „Тэмпо“-порт – с сопутствующим хранением, выгрузкой и соответствующими производствами – это уникальный проект. В совокупности с аэропортом Бегишево эта инфраструктура формирует мощный логистический каркас, который делает нашу территорию действительно сильной и конкурентоспособной», – резюмировал он.

