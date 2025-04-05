«Это платформа для новых лидеров»: Ольга Павлова о программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Ольга Павлова

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это не просто проект, а настоящая платформа, на которой новые лидеры, вернувшиеся с фронта, могут найти свое место в управлении и общественной жизни. Об этом на сайте «Экспертного клуба» сообщила член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.

«Мы живем в эпоху, когда на первый план выходят герои, которые не просто защищали нашу Родину, но и готовы взять на себя ответственность за ее будущее. Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что именно такие люди, отдавшие себя служению Отечеству в самых сложных условиях, должны стать новой элитой нашего общества. Они обладают уникальным опытом, который необходим для решения актуальных задач, стоящих перед нашей страной. Их время пришло, и мы должны обеспечить им все условия для реализации их потенциала», – говорит Павлова.

Она отмечает, что программа «Батырлар» – это принципиальный поворот к тем, кто отдал свою жизнь и здоровье ради защиты нашей страны

«На программу зарегистрировалось более 1600 человек, и 45% из них – молодые люди до 35 лет. Это говорит о том, что мы имеем дело с талантливыми и амбициозными участниками, готовыми внести свой вклад в развитие нашей страны. Как член общественного совета программы считаю, что для нас важно учитывать и огромный интерес со стороны ветеранов и участников СВО, которые проявили такую инициативу. Мы осознаем огромную ответственность, лежащую на наших плечах, и готовы приложить все усилия для того, чтобы отбор прошел честно и прозрачно», – указала она.

Напомним, 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но есть и 104 заявителя из 33 регионов РФ.

Второй этап программы стартует в 12 часов 2 апреля, он продлится до 12 часов 5 апреля в форме онлайн-тестирования. Следующим этапом отбора станет собеседование. Кандидаты с самыми высокими результатами продолжат обучение. За участниками закрепят наставников, в том числе из числа руководителей органов власти РТ. Обучение стартует в июле этого года, сообщают организаторы программы.