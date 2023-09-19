«Никто не думал, что его восстановят»: в Татарстане освятили деревянный храм XVIII века

Михаило-Архангельская церковь вторая по древности деревянная церковь из сохранившихся на территории Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вторая по древности деревянная церковь в Татарстане

Сегодня в деревне Архангельские Кляри Камско-Устьинского района Татарстана после реставрации открыли деревянную церковь, которую построили еще в 1757 году. Символично, что этот исторический день выпал на престольный праздник храма – сегодня день Архангела Михаила.

Михаило-Архангельская церковь вторая по древности деревянная церковь из сохранившихся на территории Татарстана. Она уступает лишь Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря Свияжска.

Храм был построен на средства прихожан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Храм был построен на средства прихожан. В 1856 году на деньги помещиков Соловьевых его расширили. Последний раз здесь проводился ремонт в 1912 году, тогда же была построена колокольня и пристроен одноэтажный притвор. В 1930 году церковь закрыли и стали использовать как зернохранилище. Только в 2002 году обитель получила статус объекта культурного наследия, а в этом году к статусу добавили приставку «регионального значения».

Во время работ сруб полностью перебрали с применением технологий протезирования древесины, что позволило максимально сохранить подлинный материал Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На реставрацию деревянного храма выделили порядка 70 млн рублей. Во время работ сруб полностью перебрали с применением технологий протезирования древесины, что позволило максимально сохранить подлинный материал. Примечательно, что межвенцовое утепление стен сделали точно таким же, каким оно было при строительстве.

Реставраторы восстановили купол колокольни и главу кафоликона, а декоративные элементы были скопированы с подлинника.

Реставраторы восстановили купол колокольни и главу кафоликона, а декоративные элементы были скопированы с подлинника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хорошо здесь, но народу маловато»

Архангельские Кляри с этого дня уже можно считать не деревней, а селом, ведь населенный пункт с храмом, с давних лет называли именно так. Хотя официально наделять этим статусом его вряд ли будут, ведь здесь официально живут всего семь человек. Дома расположены на двух улицах. Раньше это было большое и оживленное село, где жили почти 900 человек. Местные, в основном пенсионеры, живут здесь круглый год. Выживают за счет пенсии и натурального хозяйства. Виктор Афонин, к примеру, держит пасеку.

Виктор Афонин: «Так-то хорошо здесь, но народу маловато. Мы с соседями периодически собираемся, посидим, пообщаемся и расходимся по домам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я родился здесь в 1959 году, потом переехал в соседнее село, но позже вернулся, чтобы ухаживать за родителями. Они умерли, а я так и остался, мы живем здесь с сыном. Сын занимается пасекой, еще мы держим двух быков, поросят, кур. Уезжать отсюда я не собираюсь. Так-то хорошо здесь, но народу маловато. Мы с соседями периодически собираемся, посидим, пообщаемся и расходимся по домам», – говорит он.

Зимой в деревне чистят дорогу, поэтому в холодное время года они не оторваны от остального мира Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мужчина поделился, что зимой здесь чистят дорогу, поэтому в холодное время года они не оторваны от остального мира. Если есть необходимость, в медпункт добираются в соседнее село, там же есть отдел полиции. В случае острой необходимости, сюда приезжает и скорая, и другие экстренные службы.

«Церковь хорошо сделали, спасибо всем. Обязательно будем на службу ходить. Я помню, как она стояла маленькая, покосившаяся, теперь совсем другое дело», – поделился впечатлениями местный житель.

Сегодня в Архангельские Кляри приехало около сотни паломников. Для многих из них это место – родовое Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Архангельские Кляри приехало около сотни паломников. Для многих из них это место – родовое. Здесь родились их предки, поэтому деревню они навещают регулярно. Говорят, теперь поводов приезжать будет еще больше.

«По большим православным праздникам обязательно будем приезжать сюда на службу. Это место для нас особенное, здесь прошло детство моего мужа, здесь жили его бабушка и дедушка, и сын наш здесь каждое лето живет. С появлением церкви появилось ощущение, что у деревни началась новая жизнь. Такое чувство, не передать словами. Настоящий восторг», – поделилась Наталья Афонина.

Здесь родились предки приехавших паломников, поэтому деревню они навещают регулярно. Говорят, теперь поводов приезжать будет еще больше Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Местные жители рассказали, что после закрытия храма иконы сохранила одна семья. В их доме хранились святыни, и к ним приходили молиться.

«Это была моя соседка, тогда я был маленький, мало что помню. Но я запомнил, каким был храм. Он был точно таким же, как сейчас, его восстановили точь-в-точь. Правда, тогда он был покосившимся и ветхим. В нем долго хранили зерно, примерно до 70-х годов, а потом он пустовал, стала проваливаться крыша. После закрытия священники в первый раз приехали в 2018 году, перед тем как начали храм восстанавливать», – рассказал коренной житель деревни Николай Балымов.

Николай Балымов: «Я запомнил каким был храм. Он был точно таким же как сейчас, его восстановили точь-в-точь. Правда, тогда он был покосившимся и ветхим» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Геннадий Васягин приехал сегодня в деревню с супругой, она родом из Архангельских Кляр. Говорит, что живут в Камском Устье, но здесь бывают регулярно.

«Пропустить такое событие – грех. Дай Бог, чтобы эта церковь работала, радовала людей, чтобы наши внуки и правнуки приходили сюда. Большое спасибо тем, кто ее восстановил, ведь никто не думал, что ее восстановят, это настоящее чудо», – считает он.

Согласны с этим мнением и остальные жители деревни. Для них возрождение церкви стало вторым днем рождения их малой родины.

Они задолго готовились к визиту владыки Кирилла, постились, исповедались, чтобы сегодня причаститься.

Аархиерея проводили в храм, где перед службой экскурсию для него провел председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как много лет назад Архангел Михаил совершил чудо, так оно сейчас на наших глазах совершилось»

Митрополита встретили колокольным звоном. К слову, звонница здесь состоит из восьми колоколов, отлитых в Ярославле. Потребности в звонаре нет – его заменит специальное устройство, при этом звук останется «живым». Аархиерея проводили в храм, где перед службой экскурсию для него провел председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«В 2019 году состояние объекта было аварийным, но здесь продолжали молиться местные жители. Мы начали с разработки проекта с учетом религиозного предназначения по всем православным канонам. Реставрация велась в Лаишевском районе на специализированной базе», – рассказал он владыке.

Митрополит Кирилл: «Как много лет назад Архангел Михаил совершил чудо, так оно сейчас на наших глазах совершилось, с Божьей помощью» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Митрополит Кирилл поблагодарил его за проделанный труд.

«Как много лет назад Архангел Михаил совершил чудо, так оно сейчас на наших глазах совершилось, с Божьей помощью», – сказал он.

Правящий архиерей отметил, что в деревне Люткино Пестречинского района стоит такой же древний деревянный храм, и попросил содействия в его восстановлении.

В храме впервые за почти сто лет запустения прозвучала молитва Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В храме впервые за почти сто лет запустения прозвучала молитва. Вполне возможно, что впервые в его истории здесь состоялась архиерейская служба. Сначала владыка освятил храм, прошелся крестным ходом вокруг обители, окрапил святой водой стены, после чего проследовал вместе с верующими внутрь, чтобы совершить литургию. Затем состоялось таинство причастия.

Специалисты, которые трудились над проектом, рассказали, что им удалось сохранить 30 процентов подлинных элементов древнего храма.

«Облицовка цоколя выполнена из подлинного кирпича, который был поднят во время грунтовых работ, во время усиления фундамента, который также остался подлинным. Также по следу на западном фасаде восстановлено крыльцо, габариты которого определены по следам оставшихся деревянных конструкций. Интересной работой лично для меня был иконостас, потом что его форма и композиция была нам подсказана местными жителями, которые предоставили нам информацию о местонахождении якобы подлинного иконостаса. Информации было мало, и только благодаря людям удалось найти дом паломника в котором сохранилась часть церковных элементов», – рассказала архитектор Анна Миронов.

Анна Миронова: Интересной работой лично для меня был иконостас, потом что его форма и композиция была нам подсказана местными жителями» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Иконы, которые сохранились в доме местных жителей, сейчас находятся в храме. К сожалению, время наложило свой отпечаток – на деревянных досках лишь частично проглядываются лики святых.

Реставраторы надеются, что их удастся сохранить.

«По моему мнению, основной урон зданию был нанесен в тот период времени, когда оно не эксплуатировалось. Пока там находилось зернохранилище, за ним следили. А когда человек уходит, этой поддержки нет. Плесень, грибы, погодные условия начали разрушать сооружение», – добавила Миронова.

Иван Гущин: «Шаг за шагом мы двигались на протяжении трех с лишним лет. Общими усилиями мы спасли еще одну религиозную святыню» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Доволен я буду, когда сюда начнут приезжать автобусы с туристами»

Иван Гущин отметил, что процесс реставрации храма затянулся из-за скандала с первым подрядчиком, пришлось искать нового. Тем не менее храм удалось восстановить.

«Шаг за шагом мы двигались на протяжении трех с лишним лет. Общими усилиями мы спасли еще одну религиозную святыню. Но доволен я буду, когда сюда начнут приезжать автобусы с туристами. Мы уже обсуждаем некий туристический маршрут. Здесь рядом в Теньках и усадьбе Гагариных есть тоже православные храмы, и в принципе здесь есть локации Тетюшского района. Мы хотим, чтобы здесь возродилась жизнь, возродилось село. Параллельно мы решаем вопросы с дорогой, у нас уже есть проект обустройства дорожного полотна», – заявил он.

После того как в храме завершилась литургия, состоялась официальная часть открыти Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После того как в храме завершилась литургия, состоялась официальная часть открытия.

«Такое счастье сегодня. Чудо архистратига Божиего Михаила в Архангельских Клярях! Дай Бог здоровья тем людям, которые потрудились над восстановлением этой святыни, и низкий поклон и сердечная благодарность нашему Рустаму Нургалиевичу, который так трепетно относится ко всем святыням, которые находятся на территории нашей республики, и даже за ее пределами», – рассказал архиерей.

Владыка наградил Ивана Гущина медалью Святителя Гурия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он вспомнил, как с представителями Комитета РТ по охране объектов культурного наследия приехал сюда, в разрушенный храм.

«Мы перелезали здесь через разные преграды, и Иван Николаевич сказал, что скоро сделает этот храм. Я ответил: “Ну что вы такое говорите, еще столько работы”. Но вот, храм сделан. Такое благодарение Богу, что это совершилось. Радостно, что наши святыни возвращаются к жизни, печально и больно, когда они погибают. Их много у нас на нашей земле, на территории Татарстана их ни один десяток. Когда есть молитва, Господь посылает добрых людей на помощь», – отметил он.

Архиерей вручил благодарственные письма архитекторам, которые потрудились над восстановлением храма Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Владыка наградил Ивана Гущина медалью Святителя Гурия, также вручил благодарственные письма архитекторам, которые потрудились над восстановлением храма.

Завершился праздник вручением ключей от храма наместнику Богородицкого монастыря Казани игумену Марку Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завершился праздник вручением ключей от храма наместнику Богородицкого монастыря Казани игумену Марку. Именно он взял под свое крыло восстановленную обитель. Пока настоятеля у храма Михаила Архангела нет, но его назначат в ближайшее время.