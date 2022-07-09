«Это невероятно уникальное место»: Зюганов осмотрел достопримечательности Свияжска

Председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ Геннадий Зюганов с делегацией посетил Зеленодольский муниципальный район Татарстана. Почетных гостей встречали творческие коллективы района.

Совместно с главой района Михаилом Афанасьевым и депутатом Государственной Думы РФ Татьяной Ларионовой Зюганов осмотрел главные достопримечательности острова-града Свияжск. Гости посетили музей археологического дерева и Успенский собор, погрузились в атмосферу острова и поближе познакомились с его историей.

«Это невероятно уникальное место, Зеленодольскому району есть чем гордиться и что показать», — отметил Геннадий Зюганов.

От себя лично Михаил Афанасьев вручил почётному гостю подарок с пожеланием посетить Зеленодольский район вновь. Как уточнили «Татар-информу» в администрации, в подарок дилер КПРФ получил картину с видами острова.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в Казань сегодня рано утром. Рабочий день он начал со встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, которая прошла в Доме Правительства РТ. Руководитель республики и глава компартии обсудили вопросы социально-экономического развития республики и работу Татарстанского отделения КПРФ в части сохранения советского наследия, о чем ранее сообщал «Татар-информ».