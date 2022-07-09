Зюганов в Татарстане: «Англосаксы объявили нам гибридную войну»

Татарстан – успешный пример совместного проживания народов разных конфессий и культур, создания научно-промышленных кластеров и уважения к религиозным традициям. Этот подход поможет России победить в противостоянии с коллективным Западом. Такое мнение озвучил сегодня глава КПРФ Геннадий Зюганов во время посещения Казанского университета.

Геннадий Зюганов: «Мы должны создавать новое, опираясь на все лучшее, что было в нашей тысячелетней истории. Это мощные трудовые коллективы, наука и производство, дружба народов»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зюганов вручил Минниханову медаль в честь 100-летия создания СССР

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в Казань сегодня рано утром. Рабочий день он начал со встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, которая прошла в Доме Правительства РТ. Руководитель республики и глава компартии обсудили вопросы социально-экономического развития республики и работу Татарстанского отделения КПРФ в части сохранения советского наследия.

В Татарстане очень бережно относятся к историко-культурному наследию, подчеркнул Минниханов. Он напомнил, что в республике в разные годы были отремонтированы Дом-музей Владимира Ленина в Казани, Культурно-досуговый комплекс имени Ленина. Кроме того, в центре Казани отреставрировали памятник Ленину, а в Ленино-Кокушкино обновили экспозицию.

Зюганов поблагодарил Президента РТ за внимательное отношение к вопросам сохранения истории и вручил Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР», а также одноименную памятную монету.

Геннадий Зюганов вручил Рустаму Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР», а также одноименную памятную монету Фото: tatarstan.ru

«Мы гордимся тем, что республика отпраздновала вековой юбилей»

Затем делегация коммунистов направилась к памятнику Ленину на площади Свободы в Казани. Здесь партийцы возложили венки и цветы, почтив память вождя пролетариата.

Татарстан является одним из передовых регионов по развитию промышленной, научной и экономической базы, отметил Зюганов. Он напомнил, что в этом году исполняется 100 лет с момента образования СССР. Столетие назад благодаря усилиям Ленина удалось пересоздать павшую Российскую империю в новой форме, на основе уважения к человеку труда, сказал он.

«Мы с удовольствием приехали отметить этот большой праздник на гостеприимной земле Татарстана. Мы гордимся тем, что ваша республика в 2020 году отпраздновала вековой юбилей своего создания. Появление такой социалистической государственности было огромным шагом вперед для всех народов», — отметил Зюганов.

Затем делегация коммунистов направилась к памятнику Ленину на площади Свободы в Казани. Здесь партийцы возложили венки и цветы, почтив память вождя пролетариата Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также от души поздравил жителей республики с праздником Курбан-байрам.

«Я утром встречался с Президентом Татарстана, он с трех часов утра уже совершил намаз. Мы обменялись с ним опытом по созданию новых кластеров и новых научно-производственных школ в республике. <…> Именно здесь, на Волге, ощущаешь величие созидательного и военного подвига нашей державы, который ковался здесь на крупнейших заводах», — резюмировал Зюганов.

«Победа в противостоянии с Западом – вопрос нашего исторического выживания»

После возложения цветов партийцы отправились в Казанский университет для общения со студенческой молодежью. Зюганов напомнил, что один из старейших университетов страны стал местом студенческой учебы для будущего основателя советского государства.

Мощная база фундаментальной науки, заложенная в КФУ, поможет воспитать новое поколение высококлассных специалистов для развития страны. Эта тема сейчас является особенно актуальной, с учетом беспрецедентного уровня противостояния с коллективным Западом, заметил Зюганов.

«Глобалисты-англосаксы объявили нам гибридную войну. Это означает противостояние по всем направлениям: экономические санкции, территориальные претензии, попытки удушить наш язык, нашу культуру, традиции. Они развязали войну на братской Украине, на нашей родной земле», – подчеркнул Зюганов.

«Исключительно важно ориентироваться на новые технологии, проявлять сплоченность. Для нас это вопрос исторического выживания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, для победы в нынешней глобальной схватке российскому обществу необходимо сплотиться и направить максимум усилий на создание новых достижений в науке, высоких технологиях, экономике и других отраслях.

«Это противостояние можно выиграть, если мы отмобилизуем наши лучшие силы: свою историческую память, волю, трудовые коллективы. Исключительно важно ориентироваться на новые технологии, проявлять сплоченность. Для нас это вопрос исторического выживания», – подчеркнул лидер КПРФ.

По словам Зюганова, еще одним важным фактором победы нашей страны должен стать экономический рывок.

«Без мощной экономики, сильного сельского хозяйства, современной науки и научных технологий такую победу одержать невозможно. Поэтому мы должны создавать новое, опираясь на все лучшее, что было в нашей тысячелетней истории. Это мощные трудовые коллективы, наука и производство, дружба народов», – рассказал Зюганов.

«В Татарстане сохранили советские наработки и добавили новейшие технологии»

Общаясь со студентами, Геннадий Зюганов обратился к истории, вспомнив о стремительной индустриализации и модернизации экономики страны в советский период. По мнению лидера КПРФ, татарстанским властям удалось сохранить советский промышленно-экономический фундамент региона и на этой основе развить современную конкурентную экономику.

«Когда я сегодня разговаривал с Президентом РТ, то поблагодарил его за то, что здесь сохранили множество советских наработок, добавили новейшие технологии, территории опережающего развития. Многое сделано для развития вузовской системы, создания новых рабочих мест. Я считаю это абсолютно верным», – резюмировал Геннадий Зюганов, отметив, что модель развития республики во многом является примером для других регионов страны.