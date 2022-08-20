Португалия не поддержала идею запретить въезд в ЕС для россиян

Португалия не поддержала идею о введении запрета на въезд россиян на территорию ЕС. Об этом со ссылкой на МИД государства сообщает ТАСС.

«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская „военная машина“, а не российский народ», — заявило ведомство в ответ на запрос газеты «Эко».

Тем не менее страна присоединиться к обсуждению визовых ограничений для граждан России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В последнее время в Евросоюзе обсуждаются меры по ограничению въезда россиян. В первую очередь речь идет о сокращении выдачи туристических виз.