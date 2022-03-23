«Это неправда»: в «Ак Барсе» опровергли слухи о закрытии фарм-клуба

Информация о закрытии фарм-клуба казанского «Ак Барса» является недостоверной. Об этом заявил генменеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин.

«Ак Барс» не планирует закрытие фарм-клуба, это неправда», – цитирует Валиуллина «Чемпионат».

Ранее информацию о закрытии «Барса» распространило издание «Спорт-Экспресс».

Команда «Барс» вылетела в первом раунде плей-офф ВХЛ, проиграв во всех четырех матчах «Югре». В регулярном чемпионате казанцы заняли лишь 16-е место.

Отметим, что казанский «Ак Барс» также вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду».