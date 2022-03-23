news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
23 марта 2022  15:13
Артур Халилуллов

СМИ: В Казани могут закрыть фарм-клуб «Ак Барса»

news_top_970_100

Фарм-клуб «Ак Барса», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), могут закрыть. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, финальное решение руководство казанского клуба еще не приняло.

Команда «Барс» вылетела в первом раунде плей-офф ВХЛ, проиграв во всех четырех матчах «Югре». В регулярном чемпионате казанцы заняли лишь 16-е место.

Отметим, что казанский «Ак Барс» также вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду».

#Ак барс #ВХЛ #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное