«Это недопустимая вещь»: Ловчев раскритиковал перепалку «Спартака» и «Рубина» в соцсетях

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал перепалку между «Рубином» и московским клубом в социальных сетях, который случился после очной встречи команд в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. По словам легенды красно-белых, клубы начинают придумывать такие вещи, когда им нечего говорить о футболе.

«Если бы команды хорошо играли в футбол, мы бы сейчас разбирали голы и моменты. А такое поведение клубов между собой — это для меня недопустимая вещь! Это значит, что у клубов такие руководители», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об итогах победы «Рубина» над «Спартаком» в SMM-битве, а также ничьей команд на футбольном поле.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках четвертьфинала Кубка России в Красноярске — 20 апреля казанцы на гостевом поле сыграют против «Енисея». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России казанский клуб с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.