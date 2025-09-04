«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

Фото: Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Сегодня Военный комиссариат Республики Татарстан празднует свою годовщину – 105 лет со дня основания. За весь период своего существования он подготовил немало героев, которые стояли на страже безопасности нашей страны еще со времен Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы отмечаем знаменательный день – 105-ю годовщину образования Военного комиссариата РТ. 20 мая 1920 года была образована ТАССР, а 4 сентября 1920 года был утвержден Татарский Военный комиссариат. На протяжении века он отвечает за укомплектованность Вооруженных сил РФ, мобилизационную готовность и призыв граждан в армию. Поздравляю ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал со знаменательным юбилеем», – сказал заместитель военного комиссара Республики Татарстан, полковник Эдуард Тимербулатов.

За годы своей работы сотрудники Военного комиссариата РТ шесть раз занимали первое место в конкурсе среди субъектов России. Командование и сотрудники Татвоенкомата выразили благодарность руководству республики за оказываемую поддержку.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Эта дата не просто строчка в истории, это повод вспомнить славный путь, поблагодарить и поздравить тех, кто выполняет одну из важнейших государственных задач – это личный состав Военного комиссариата РТ. Пункт отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани находится в одном здании с Военным комиссариатом, и под чутким руководством военного комиссара, полковника Юрия Беляева, выполняет задачи по отбору граждан на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника пункта отбора в Казани, капитан Игорь Булега.

Он добавил, что с начала специальной военной операции Военный комиссариат республики выполняет поставленные задачи: была проведена частичная мобилизация, ведется отбор граждан на военную службу по контракту.