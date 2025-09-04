Полковник Юрий Беляев поздравил татарстанцев со 105-летием военного комиссариата РТ

Фото: предоставлено военным комиссариатом

Военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев поздравил ветеранов, сотрудников и всех жителей республики со 105-й годовщиной со дня образования военного комиссариата Татарстана.

В своем обращении полковник Беляев подчеркнул, что этот праздник – дань уважения всем поколениям сотрудников военкоматов, чья ратная служба и многогранная деятельность на протяжении века вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Глава военного комиссариата напомнил, что дата 4 сентября 1920 года стала точкой отсчета: тогда был издан приказ о создании Татарского Военного Комиссариата, сменившего Казанский губернский. С первых дней на структуру легли ключевые задачи: воинский учет, мобилизационная подготовка и организация призыва.

Особые слова в поздравлении были посвящены героической работе в годы Великой Отечественной войны.

«Величайшим испытанием стала война, развязанная германским фашизмом. Военные комиссариаты перешли на особый режим работы. Желающие обращались с просьбой о немедленном призыве. Из Республики Татарстан было призвано более 700 000 человек», – отметил полковник Беляев.

Он также добавил, что сотрудники военкоматов помогали эвакуированным заводам, формировали госпитали и заботились о раненых.

Фото: предоставлены военным комиссариатом

В обращении был отмечен вклад военных комиссариатов в такие сложные периоды, как уборка целинного урожая, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС и выполнение задач в Республике Афганистан.

«С объявлением начала специальной военной операции военный комиссариат республики активно включился в выполнение поставленных задач. Впервые после 1941 года проведена частичная мобилизация», – констатировал он.

Беляев подчеркнул, что сегодня на сотрудников военкоматов легла тяжелая ноша: работа с семьями военнослужащих, без вести пропавших и погибших, а также увековечение памяти защитников Отечества.

«Впереди сотрудников военного комиссариата ждут непростые времена, но с уверенностью можно сказать: коллектив справится со всеми поставленными задачами», – заверил полковник.

В завершение Юрий Беляев выразил слова благодарности ветеранам и действующим сотрудникам, пожелав им доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Отечества.