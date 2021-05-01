«Это не проблема собак, а проблема людей»: зоозащитники об отлове бездомных животных

Член совета общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина назвала основные проблемы, препятствующие разрешению ситуации с бездомными животными. Это отсутствие контроля и слабая материально-техническая база.

«Покусы были всегда. В 2020 году их количество снизилось, это официальная статистика Роспотребнадзора. Но говорить о том, что покусов вообще не будет, — это популизм. У нас есть полиция, но это не значит, что вы не встретите мошенника, есть ГИБДД, но это не говорит о том, что вы не попадете в ДТП, есть больницы, но это не гарантирует, что вы не заболеете», — подчеркнула собеседница агентства.

После нападения бродячих собак на мальчика в поселке Осиново среди жителей Татарстана стало популярно мнение о необходимости безвозвратного отлова — то есть отстрела бездомных собак. Однако этот метод, уверена Скрипочкина, не даст никаких результатов: на место погибших животных придут другие, гарантировать, что они не нападут на кого-то, невозможно.

«Это не проблема собак, а проблема людей. Мы создали эту проблему. Мы когда-то выкинули собак на улицы. Мы когда-то начали неправильно решать эту проблему. Мы должны взять на себя ответственность за свои же действия», — заявила зоозащитница.

Сейчас по закону бездомных собак необходимо отлавливать, стерилизовать и возвращать в их среду обитания. Однако тут возникает ряд проблем.

«Прежде всего это отсутствие контроля и материально-технической базы. Главы, на которых сейчас вешают эту ответственность, просто подставлены. Закон наделил их полномочиями решать проблемы, а значит, им должны были дать инструмент — материальную базу. Без нее они вынуждены заключать договора с недобросовестными исполнителями», — объяснила Скрипочкина.

По мнению общественницы, отлов животных должен перестать рассматриваться как коммерческая услуга населению — средства на это выделяются из бюджета.

«Очень много лет просим создать общественный совет. В него будет входить и представители власти, и зоозащитники. Совет должен будет проанализировать проблему, разработать и издать нормативные акты для ее решения, а также осуществлять контроль за их исполнением», — резюмировала Эвелина Скрипочкина.