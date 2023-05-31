«Это не для меня и не для Раиса»: Коробченко хочет придать вес нефтяному форуму в Казани

Очередное заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» провел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Выходить на российский рынок легче через Татарстан»

По уже сложившейся традиции один из докладов на заседании холдинга достался резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». Учредитель краснодарской компании «АйТи-Интего» Марина Коренькова представила технологию для автоматизации сбора состояния различных систем. Контроллеры системы, по ее словам, полностью разработаны в России, «что снижает зависимость от политической ситуации». Экономические же эффекты от цифровизации любой отрасли исчисляются миллионами рублей.

Гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов подтвердил, что «сильная инженерная команда» из Краснодара, которая «присоединилась к нам в ноябре», предлагает не старт-ап, а «полностью готовое решение». Сейчас резидент ищет дополнительные сферы для пилотирования в Татарстане – как в нефтегазовой отрасли, так и в ЖКХ, стройсекторе и сельском хозяйстве. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ОЭЗ совместно с Минпромторгом РТ организовать семинар для IT-специалистов различных предприятий. «Все равно цифровизация промышленности – это интересно, особенно раз у нас в Иннополисе есть такие компании», – заметил он.

Вице-премьер и глава Минпрома Олег Коробченко в это время готовился к своему выступлению – и потому признался, что не услышал сначала про это поручение. Сам министр рассказал о Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который планируется провести с 31 августа по 2 сентября 2023 года. Он будет посвящен 80-летию промышленной добычи нефти в республике.

Олег Коробченко рассказал о Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который планируется провести с 31 августа по 2 сентября 2023 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Форум пока республиканский, но нам точно нужно сделать его федеральным. Надо повысить его статус до ключевого события в нефтегазовой отрасли России. На сегодняшний день многие зарубежные компании хотят выйти на российский рынок, а через Татарстан это сделать легче и качественнее. Удобней начинать сотрудничество с наших предприятий – у нас они самые эффективные», – вдохновенно заявил Коробченко.

По его словам, интерес к форуму зашкаливает – если в прошлом году участие в нем приняла 161 компания, то на этот раз уже заявилось 180, в том числе активно планирует поработать в Казани даже «Газпром». Площадь выставки займет около 4 тыс. квадратных метров застройки – в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

В рамках деловой программы планируется провести четыре международных и одну всероссийскую конференцию, шесть круглых столов, два «Дня поставщика» (но, возможно, их будет и больше). Центральным мероприятием форума должно стать пленарное заседание «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях».

На данном этапе нужно обеспечить финансирование форума – пока что его стоимость составляет 28 млн рублей, и из этой суммы лишь 8 млн выделит бюджет Татарстана. Остальное, естественно, должны профинансировать участники. «Прошу наши головные компании поддержать форум не просто морально, но и финансово», – призвал собравшихся Коробченко.

Рустам Минниханов призвал коллег вложиться в востребованное и важное для такой нефтегазовой и нефтехимической республики, как Татарстан, мероприятие Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов призыв министра поддержал, призвав коллег вложиться в востребованное и важное для такой нефтегазовой и нефтехимической республики, как Татарстан, мероприятие: «Давайте качественно и хорошо поработаем!»

По словам Коробченко, также самое важное сейчас «понять, кому и кто нужен». «Мы хотели бы, чтобы форум прошел эффективно, чтобы мы не просто потратили на него деньги, а чтобы участники заработали – нашли новых поставщиков, покупателей своей продукции». «Поэтому прошу форум считать не формальным событием, а инструментом для решения собственных вопросов. Я в вашем полном распоряжении – ставьте перед нами задачи, и мы будем стараться вам их помочь решить. Это мероприятие не для меня, не для Раиса, а для предприятий», – уверял собравшихся в зале министр.

«Все деньги компании – это окупаемые инвестиции»

Видимо, не случайно, что и основные доклады так или иначе крутились вокруг темы будущего форума. Так, замдиректора по инновациям Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) Владислав Судаков рассказал о практике применения геохимических методов для управления разработкой месторождений нефти и газа.

Владислав Судаков рассказал о практике применения геохимических методов для управления разработкой месторождений нефти и газа Фото: rais.tatarstan.ru

Тема крайне важная как для России в целом, так и для Татарстана в частности, поскольку структура запасов ухудшается, а доля сложных и сверхвязких нефтей растет. Использование изотопных геохимических методов для изучения пластов и бассейнов нефтегазонакомпления помогает в числе прочего спрогнозировать нефтеносность, а на этапе добычи – повысить эффективность управления месторождением, в том числе и уровень нефтеотдачи.

Уже сейчас КФУ работает вместе со специалистами «Татнефти», используя лабораторное оборудование друг друга. В планах в том числе – провести исследования и на крупнейшем в Татарстане Ромашкинском месторождении, где, по словам Судакова, точно можно найти перспективные участки.

Методика может быть интересна и для малых нефтяных компаний Татарстана. Перспективы применения геохимии обширны как в региональном, так и в промысловом разрезе. В первом случае, например, можно оценить зрелость нефтематеринских пород и находить новые скопления углеводородов, во втором – проводить анализ скважин сложной конструкции, устанавливать профили притока при совместной добыче и так далее. Интересно, что геохимия важна не только с точки зрения повышения нефтеотдачи пластов, но и для организации захоронения СО2, технологии могут быть востребованы в рамках декарбонизации.

На KazanForum КФУ уже презентовал проект создания консорциума по геохимии, в который войдут «Татнефть» и Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ). На его базе компания, напомним, планирует организовать Высшую школу нефти.

Наиль Маганов: «Мы работаем успешно, коллеги генерируют новые идеи, мы видим интерес и увлеченность с их стороны» Фото: rais.tatarstan.ru

Глава «Татнефти» Наиль Маганов подтвердил, что с командой из КФУ компания работает активно, а тема и правда перспективная. «Все деньги компании – это окупаемые инвестиции, и потолок окупаемости – не 5 и не 10 процентов. Мы работаем успешно, коллеги генерируют новые идеи, мы видим интерес и увлеченность с их стороны. Конечно, иногда спорим, не все удачно получается, но сотрудничество продуктивное», – пояснил он.

Рустам Минниханов поставил задачу как «Татнефти», так и КФУ, с учетом потенциала еще и АГНИ, сделать все, чтобы консорциум по геохимии получился мощным. Ректор КФУ Ленар Сафин взял под козырек и пообещал, что в коллаборацию будут вовлечены и другие институты.

Ленар Сафин взял под козырек и пообещал, что в коллаборацию будут вовлечены и другие институты Фото: rais.tatarstan.ru

«Сейчас такое оборудование можно купить только в Китае»

Другие докладчики продвигали на холдинге свою продукцию. Так, руководитель ГК «Крезол» из Уфы Булат Байметов презентовал оборудование для проведения гидроразрыва пластов (ГРП). Это ключевая технология интенсификации добычи углеводородов не только в России, но и в мире. Наша страна занимает второе место в мире (после США) по количеству операций ГРП – свыше 13,5 тыс. в год. Гидроразрыв обеспечивает до 40% дополнительной добычи нефти в РФ.

По сути, речь идет о практичном и достаточно недорогом способе «оживить» месторождение или нарастить производительность скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. Все это в конечном итоге помогает повысить рентабельность добычи в целом.

Технология ГРП выглядит просто: в скважину при давлениях выше давления разрыва нефтеносного пласта с помощью мощных насосных станций закачивается «жидкость разрыва» (гель, вода, либо кислота), которая образует высокопроводимую трещину в нефтеносном пласте. Для поддержания трещины в раскрытом состоянии добавляется расклинивающий реагент – пропант либо тоже кислота. В результате дебет скважины заметно возрастает, при сравнительно невысоких затратах.

Доля ГРП, по словам Байметова, составляет 19% от суммарного объема нефтесервисного рынка в стране в денежном выражении, это три четверти от стоимости всех операций по интенсификации добычи. В деньгах это – более 133 млрд рублей (данные за 2018 год). По оценкам RPI, к 2024 году рынок вырастет до 250 млрд рублей. По планам Минпромторга РФ, к следующему году в стране должно производиться до 75% необходимого для проведения ГРП оборудования, которое специалисты называют флотом.

Булат Байметов презентовал оборудование для проведения гидроразрыва пластов Фото: скриншот видео

Единого и универсального решения по комплектации такого флота нет, каждый из производителей предлагает свои варианты. При этом зачастую нефтяникам приходится собирать флот самостоятельно, заказывая различные составляющие у разных поставщиков. «Крезол» предлагает готовое решение – собственную установку на базе газотурбинного двигателя. В мире обычно применяют дизельные устройства, но они тяжелее – в среднем 37 тонн, хотя есть флот и до 50 тонн. У «Крезола» вес составляет 27 тонн, то есть такой флот можно использовать даже на дальних локациях, доставляя туда вертолетами.

Интересно, что свою установку специалисты в Уфе построили на базе… танкового двигателя от Т-80. Все остальные элементы – трансмиссию и плунжерный насос, «Крезол» также локализовал. Сейчас в основном используется импортный флот ГРП, который собирался из американских комплектующих и работал на импортном ПО. У башкирской же компании ПО тоже российское.

«Крезол» прямо предложил эти установки «Татнефти» – в любом варианте, от тестового и пилотного до опытно-промышленного. По словам Булата Байметова, сейчас такое оборудование можно купить только в Китае, так как прежние поставщики оказались сосредоточены в «недружественных» странах. А потребности у наших нефтяников растут – только «Роснефть» в ближайшие годы планирует закупить порядка 20-40 флотов ГРП.

Фото: скриншот видео

Рустам Минниханов вспомнил, что недавно видел подобное оборудование, которое предлагала «Газпромнефть». По словам Байметова, у них более тяжклые установки: «Я уверен, что наш флот имеет заметные преимущества».

Наиль Маганов, впрочем, отметил, что компания в настоящее время закрыла все свои потребности в оборудовании для ГРП. «Был маленький дефицит, но мы закроем его до сентября», – заметил он. Впрочем, он высказал готовность приехать в Уфу и посмотреть флот «Крезола» на месте. «Присылайте приглашение на мое имя со ссылкой на сегодняшнюю встречу, и мы приедем», – пообещал глава «Татнефти».

«Люди всегда негативно реагируют на любые запахи»

С надеждами на будущее сотрудничество уехал из Казани и сооснователь московской ГК «Ятаган/СЕТ инжиниринг» Валерий Решетняк. Он привез на заседание «Татнефтехиминвест-холдинга» комплексы для очистки воздуха от вредных веществ и неприятных запахов. Устройства Yatagan работают по методу активной холодной плазмы. Если совсем упрощать, то они просто расщепляют вредные составы в воздухе на атомы, с получением на выходе обычной воды (ее можно использовать повторно) и СО2.

Компания делает установки любого масштаба и для любого бизнеса. Например для ресторанов и столовых, на которых воздух очищают от жиров и запахов на кухнях (комплекс, установленный в столовой завода «Севмаш», пропускает 40 тыс. кубометров в час). Или для промышленности, в которой выбросы требуется избавить не просто от дурнопахнущих, но и вредных веществ. Технология универсальна для любого предприятия: от пищепрома до очистных сооружений и канализационных станций.

Валерий Решетняк привез на заседание «Татнефтехиминвест-холдинга» комплексы для очистки воздуха от вредных веществ и неприятных запахов Фото: скриншот видео

По словам Решетняка, в Татарстане компания, на рынке существующая уже почти 20 лет, сотрудничала с Казанским вертолетным заводом, «Татнефтью», КАМАЗом и другими предприятиями. Но потенциал у комплексов Yatagan неисчерпаем, а так как это инновационная и отечественная разработка, логично расширять ее применение в Татарстане. Ведь регион – «драйвер для внедрения новых технологий» в стране.

Собравшимся в зале показали воодушевляющий ролик, в котором крупный и очень довольный жизнью мужчина под знаменитый вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» рассказывал о всех прелестях комплекса Yatagan. Рекламу о том, «можно ли расщепить запах так, чтобы его не было совсем», снятую в слишком уж примитивной стилистике, даже Решетняк в итоге попросил отключить еще до окончания ролика. И тут же признался, что сделал это видео один из клиентов компании и по собственной инициативе. «Мы его об этом не просили, он прислал нам этот ролик сам, как подтверждение качественной работы нашего оборудования», – как бы оправдывался он.

Впрочем, тема, хоть и явно развеселившая Рустама Минниханова, представляется ему очень важной: «Люди всегда негативно реагируют на любые запахи, и надо это все учитывать». К тому же, как рассказал Решетняк, в настоящее время компания разрабатывает уникальные установки для очистки воздуха в московском метрополитене. «А в метро какие запахи-то?» – удивился Раис. «Там строящаяся ветка будет проходить недалеко от очистных, и метро страхуется», – ответил сооснователь «Ятагана».

Для метрополитена, по его словам, они сейчас разрабатывают уникальный комплекс по устранению дыма из перегонов и со станций, что в перспективе может снизить затраты на обустройство вентиляционных шахт. А также тестируют другую установку, подходящую для мясных производств, где работают крупные коптильни.

Глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров подтвердил, что установка, предлагаемая «Ятаганом», выглядит перспективной, так как при плазменной очистке предприятию не придется тратиться на реагенты и сорбенты, только на электроэнергию, но эти расходы в сравнении выглядят мизерными. Он предложил компании поставить пилот на канализационной насосной станции «Заречная» в Казани, чтобы муниципальное предприятие смогло оценить, насколько эффективно все будет работать.

Минниханов спросил у главы «Татэнерго» Раузила Хазиева, есть ли проблема запахов у ТЭЦ компании. Хазиев ответил, что нет, хотя когда на станциях используют мазут (для розжига котлов) или, как на Казанской ТЭЦ-2, уголь, «проблемы по старому паросиловому оборудованию возникают». Он пообещал изучить предложение «Ятагана». Главе «Татнефтехиминвест-холдинга» Минниханов поручил состыковать компанию с городскими властями и руководством промышленных предприятий. «Запахи там появляются, надо заранее к этому готовиться. Интересная идея, давайте будем сотрудничать, коллеги вас услышали и столица наша – тоже», – заявил он Решетняку.

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