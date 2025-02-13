«Это навыки будущего»: Глава детской школы KIBERone о новом сезоне игры «Зарница 2.0»

В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, важно научить детей защищать себя, свои данные и свои устройства. Такое мнение выразил руководитель первой Международной детской школы KIBERone Дамир Зиганшин, комментируя новый сезон игры «Зарница 2.0».

«Мы, как взрослые, должны научить их, как распознавать угрозы, как создавать надежные пароли, как не попасться на уловки мошенников. Это не просто знания — это навыки будущего, которые помогут им чувствовать себя уверенно в цифровом мире. Зарница 2.0 — не просто развлечение. Это школа жизни», – отметил он.

По словам руководителя Международной детской школы, ребята учатся защищать не только свои цифровые границы, но и развивают физическую выносливость, лидерские качества, становятся более внимательными и ответственными.

«Это те же навыки, которые необходимы в кибербезопасности: стратегическое мышление, дисциплина и умение действовать в непростых ситуациях. Дети начинают понимать, что безопасность — это не только про технологии, но и про умение думать, анализировать и действовать», – добавил он.

«Зарница 2.0» — масштабная Всероссийская военно-патриотическая игра с применением цифровых технологий, флагманский проект «Движения первых». Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 до 21 года. В процессе игры участники осваивают новые технологии, прокачивают навыки ориентирования, оказания первой медицинской помощи, расширяют знания об истории страны. Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте игры.