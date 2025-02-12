В новом сезоне игры «Зарница 2.0» примут участие более 81 тыс. подростков из РТ

В Татарстане стартует новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Предполагается, что ее участниками станут более 81 тыс. подростков, проживающих в республике. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«Уже второй год "Зарница 2.0" объединяет сотни тысяч ребят со всей страны, учит их работать в команде, критически и стратегически мыслить, знакомит с новыми профессиями и многое другое. Этот сезон будет особенным, ведь он проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Участники младшего возраста изучают историю своей страны через викторины, проявляют себя в спортивных играх, узнают основы оказания первой помощи. Старшие ребята знакомятся с новыми технологиями, учатся оказывать первую помощь, участвуют в тактической игре на местности, обучаются основам кибербезопасности», – прокомментировал предстоящее событие в разговоре с «Татар-информом» помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

В процессе игры участники осваивают новые технологии, прокачивают навыки ориентирования и оказания первой медицинской помощи, расширяют знания об истории своей страны. Самых маленьких ждут спортивные игры и викторины, а для старших ребят предусмотрены тактическая игра на местности, обучение выживанию в экстремальных условиях и многое другое.

В игре могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 17 лет, а также учащиеся колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 21 года.

Сейчас идет заявочная кампания. Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте игры. В каждой команде должно быть десять участников, количество самих команд от одной образовательной организации не ограничено. Роли в команде следующие: командир, штурмовик, медик, сапер, оператор БПЛА, военкор, политрук.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», в феврале 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.