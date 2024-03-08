«Это настоящий подвиг»: Медведев поздравил женщин — участниц СВО, медиков и волонтеров

Международный женский день — это символ красоты и самых светлых чувств, так как посвящен тем, кто дарит саму жизнь, создает неповторимую атмосферу добра и любви. Об этом в видеообращении по случаю 8 Марта заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что женщин отличает постоянное стремление к совершенству. Именно эта черта помогает им достичь успеха и максимальных результатов в самых разных сферах.

«Это особо важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу», — подчеркнул политик в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он выразил признательность всем женщинам, которые несут службу в ВС РФ, трудятся на оборонных предприятиях и в госпиталях, помогают жителям новых регионов и переселенцам, участвуют в волонтерских организациях.

«Это настоящий подвиг, достойный самых высоких слов благодарности. Мы гордимся и любим вас, сделаем все, чтобы оправдать вашу любовь и доверие», — подчеркнул Медведев.

Ранее россиянок с Международным женским днем поздравил Президент Владимир Путин.