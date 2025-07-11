«Это настоящий мини-парк!»: В Нижнекамске открылся фестиваль добрососедства «Наш двор»

В Нижнекамске дан старт республиканскому фестивалю добрососедства «Наш двор». Первой площадкой праздника стал благоустроенный двор на улице Кайманова, 18.

Жителей микрорайона и гостей мероприятия ждали концертные номера от местных творческих коллективов, ростовые куклы, мастер-классы и игровые зоны. Свои интерактивные стенды представили библиотечная система города и химпредприятие.

Праздничную площадку посетили руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев и депутат Государственного Совета РТ Марат Фаляхов. Они пообщались с жителями, осмотрели площадки и вручили благодарственные письма активистам двора.

«Вы создали очень уютный двор, дружно потрудившись. Участвовали в согласовании проекта, занимаетесь озеленением. Это настоящий мини-парк! Рад, что у нас есть такая огромная поддержка со стороны республики и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Берегите этот двор, чтобы здесь всегда звучал детский смех и царила дружеская атмосфера», — отметил Радмир Беляев.

Фестиваль «Наш двор» проходит в рамках программы «Лето в Татарстане», запущенной по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В течение лета такие мероприятия пройдут по всей республике, объединяя соседей и вдохновляя на дальнейшее благоустройство родных дворов.

Программа «Наш двор», запущенная в 2020 году по поручению Рустама Минниханова, за пять лет охватила почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. За это время было благоустроено 5 174 двора многоквартирных домов. Программа «Наш двор» не имеет аналогов в других регионах России и стала одним из крупнейших проектов по благоустройству придомовых территорий в стране.