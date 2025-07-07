«Лето в Татарстане»: в Нижнекамске пройдут концерты, выставки и семейные конкурсы

В Нижнекамске продолжается масштабный фестиваль «Лето в Татарстане», реализуемый по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В рамках фестиваля по всему городу проходят тематические мероприятия, приуроченные к важным календарным датам. Так, 8 июля, в День семьи, любви и верности, праздничные события состоятся сразу на нескольких площадках.

В 17:00 стартует праздник во дворе на улице Гагарина, 58; в 18:00 веселье развернется у домов по проспекту Химиков, 104 и 108. А с 9:00 до 18:00 праздничные активности запланированы в парке «Нефтехимиков» и по проспекту Вахитова, 47.

Любителей подвижных игр ждут «Игры нашего двора» – специально разработанная спортивно-развлекательная программа для всей семьи.

8 и 9 июля с 15:00 до 17:00 развлекательные мероприятия пройдут на дворовой площадке возле молодежного клуба «Дружба» (проспект Вахитова, 31А). 10 июля, в этот же временной интервал, игры переместятся к клубу «Феникс» (Вахитова, 8/14), где их также повторят 11 июля.

10 июля в 17:30 состоится официальное открытие обновленного двора на улице Кайманова, 18. Территория преобразилась благодаря реализации республиканской программы «Наш двор» и стала ещё более комфортной для жителей.

Финалом насыщенной недели станет большой праздник, который пройдет 12 июля на улице 30 лет Победы, 31. В программе – торжественное чествование супружеских пар, проживших в браке много лет, а также концерт, конкурсы, выставки и интерактивные зоны для детей и взрослых.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.