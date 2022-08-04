«Это наше общее дело»: Волонтеры ОНФ сдали кровь в помощь бойцам ЛДНР
Волонтеры и добровольцы Общественного народного фронта Татарстана организовали акцию по сдаче крови в Республиканском центре крови. Денежную компенсацию доноры направят раненым жителям и бойцам Донецкой и Луганской народных республик через благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!».
Хуссеин Аммар Сафаулдиин Хуссеин – медик, сдача крови для него уже обычное дело, он стабильно сдает кровь пять раз в год. Аммар Хуссеин недавно вернулся из Херсона, где работал в волонтерском штабе.
«Настрой у меня очень хороший, боевой. Потому что я недавно вернулся оттуда и сразу присоединился к акции. Я знаю, что это важно и нужно именно сейчас. Я бы хотел, чтобы больше людей присоединились, ведь нуждающихся меньше не стало, тем более сейчас идет специальная военная операция. Это наше общее дело», – рассказал волонтер «Молодежки ОНФ» «Татар-информу».
Мансур Биккинеев пришел сегодня сдавать кровь в первый раз. Его поддерживали друзья-добровольцы, для которых донорство уже стало привычным делом. По словам Мансура, его друзья для него герои, ведь уже сдали далеко не один литр крови. Мансур решился принять участие в акции без раздумий, тем более, что помощь нужна жителям ДНР и ЛНР. Пообещал прийти столько раз, сколько потребуется, если акция повторится.
«Вместе с российским общественным фронтом запущена акция, когда доноры, как заслуженные так и те, кто сдает кровь в первый раз, могут спасти чью-то жизнь. После сдачи крови и ее компонентов, денежные средства, которые предоставляются после этой процедуры, по желанию доноров, переводятся в благотворительный фонд, который направлен на помощь защитникам и жителям Донецкой и Луганской народных республик», – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, главный педиатр Минздрава РТ, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек.
Врач напомнила, что кровь невозможно купить и заменить чем-либо. А она бывает необходима людям, жизням которых угрожает опасность.
«Мы уже приходили сюда с акцией ‘’Молодежки ОНФ’’ ’’Оставайся донором’’, несколько раз сдавали кровь. Когда услышали, что вырученные средства пойдут на помощь бойцам ДНР и ЛНР, даже не думая, пришли и сдаем кровь. Тем более, когда ты сдаешь кровь, а через несколько дней приходит СМСочка, что ваша кровь кому-то перелилась, с души спадает такой камень, это дорогого стоит», – рассказал «Татар-информу» волонтер Никита Яров.
Сдать кровь может каждый здоровый совершеннолетний житель России. Единственное, весить он должен больше 50 килограммов. Перед донацией человек сдает кровь из пальца, по которой врачи определят отсутствие инфекций и группу крови. Будущего донора примет терапевт, чтобы убедиться, что он здоров. После в Центре крови его угостят сладким чаем с печеньем и пригласят в зал для сдачи крови. Сам процесс сдачи крови занимает порядка 20 минут.