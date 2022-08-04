«Это наше общее дело»: Волонтеры ОНФ сдали кровь в помощь бойцам ЛДНР

Волонтеры и добровольцы Общественного народного фронта Татарстана организовали акцию по сдаче крови в Республиканском центре крови. Денежную компенсацию доноры направят раненым жителям и бойцам Донецкой и Луганской народных республик через благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!».

Хуссеин Аммар Сафаулдиин Хуссеин – медик, сдача крови для него уже обычное дело, он стабильно сдает кровь пять раз в год. Аммар Хуссеин недавно вернулся из Херсона, где работал в волонтерском штабе.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«Настрой у меня очень хороший, боевой. Потому что я недавно вернулся оттуда и сразу присоединился к акции. Я знаю, что это важно и нужно именно сейчас. Я бы хотел, чтобы больше людей присоединились, ведь нуждающихся меньше не стало, тем более сейчас идет специальная военная операция. Это наше общее дело», – рассказал волонтер «Молодежки ОНФ» «Татар-информу».

Мансур Биккинеев пришел сегодня сдавать кровь в первый раз. Его поддерживали друзья-добровольцы, для которых донорство уже стало привычным делом. По словам Мансура, его друзья для него герои, ведь уже сдали далеко не один литр крови. Мансур решился принять участие в акции без раздумий, тем более, что помощь нужна жителям ДНР и ЛНР. Пообещал прийти столько раз, сколько потребуется, если акция повторится.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«Вместе с российским общественным фронтом запущена акция, когда доноры, как заслуженные так и те, кто сдает кровь в первый раз, могут спасти чью-то жизнь. После сдачи крови и ее компонентов, денежные средства, которые предоставляются после этой процедуры, по желанию доноров, переводятся в благотворительный фонд, который направлен на помощь защитникам и жителям Донецкой и Луганской народных республик», – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, главный педиатр Минздрава РТ, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Врач напомнила, что кровь невозможно купить и заменить чем-либо. А она бывает необходима людям, жизням которых угрожает опасность.

«Мы уже приходили сюда с акцией ‘’Молодежки ОНФ’’ ’’Оставайся донором’’, несколько раз сдавали кровь. Когда услышали, что вырученные средства пойдут на помощь бойцам ДНР и ЛНР, даже не думая, пришли и сдаем кровь. Тем более, когда ты сдаешь кровь, а через несколько дней приходит СМСочка, что ваша кровь кому-то перелилась, с души спадает такой камень, это дорогого стоит», – рассказал «Татар-информу» волонтер Никита Яров.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Сдать кровь может каждый здоровый совершеннолетний житель России. Единственное, весить он должен больше 50 килограммов. Перед донацией человек сдает кровь из пальца, по которой врачи определят отсутствие инфекций и группу крови. Будущего донора примет терапевт, чтобы убедиться, что он здоров. После в Центре крови его угостят сладким чаем с печеньем и пригласят в зал для сдачи крови. Сам процесс сдачи крови занимает порядка 20 минут.