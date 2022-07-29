Медбрат РКИБ вернулся из Херсона, где месяц работал волонтером в гуманитарном штабе

Медицинский брат Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Хуссеин Аммар Сафаулдиин Хуссеин вернулся 22 июля с Украины. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Молодежки Общественного народного фронта республики.

Фото: пресс-служба Молодежки Общественного народного фронта РТ.

Молодой человек в течение месяца работал волонтером в гуманитарном штабе в Херсоне.

«Аммар Хуссеин помогал как медбрат, принимал заявки от граждан, оказывал медицинскую помощь всем, кому это необходимо», – рассказали в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба Молодежки Общественного народного фронта РТ

В прошлом году студент КФУ выиграл специальный приз первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики», а в этом — помогал мирным жителям, пострадавшим во время специальной военной операции. На сайте РКИБ про мужчину говорится, что он — уроженец Ирака, работает в приемно-диагностическом отделении медбратом, трудился в «красной» зоне во время пандемии коронавируса. В будущем молодой человек станет хирургом.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.