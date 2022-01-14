Чемпион «Дакара»-2022 Сотников: «Это наша общая победа, все её заслужили»

Новоиспеченный чемпион «Дакара»-2022 и гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился своими эмоциями после победы на ралли-марафоне.

По словам Сотникова, несмотря на большой отрыв от соперников, гонка держала пилотов в напряжении до самого финиша.

«Очень напряжённой выдалась гонка. Она совершенно отличается от тех двух, которые проходили здесь. После пролога сразу, без разминки, самые сложные участки с песками. Да, наша команда доминировала, но серьёзное соперничество навязал Эдуард Николаев. Очень сложно и напряжённо было до конца — нельзя было расслабляться до самого финиша», — цитирует Сотникова пресс-служба команды.

Кроме того, чемпион ралли «Дакара» заявил, что особенной эту победу делает то, что ее удалось добыть именно на новом грузовике поколения K5.

«Вся команда очень напряжённо трудилась над подготовкой новой машины. Это наша общая победа, все её заслужили. Я очень рад, что удалось принести эту победу именно на новом грузовике. Видел, как болельщики нас поддерживали, всем спасибо, всех люблю, вы большие молодцы. Мы победили вместе с вами. Россия — чемпион!» — сказал Сотников.