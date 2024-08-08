«Это наш волонтерский долг»: казанцы собирают гуманитарную помощь для Курской области

Руководитель «Молодой гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабутдинов

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Тонна гуманитарного груза за четыре часа

«Мы услышали тревожную новость о событиях в Курской области. Раис Татарстана накануне поручил организовать сбор гуманитарной помощи, чтобы помочь людям, которых это затронуло. Начиная с 9 утра к нам начали приходить неравнодушные люди. Пожилые и молодые – кто-то нес по пачке гречки, сколько смог собрать, были и предприниматели, привозившие полные автомобили необходимых вещей и продуктов», – рассказал руководитель «Молодой Гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабутдинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как только молодогвардейцы увидели новости о событиях в Курске, признаются, поняли – надо действовать. С утра сегодня был организован сбор гуманитарного груза. Поток людей не прекращался до обеда. От подростков до пожилых людей, от предпринимателей и бизнесменов до обычных рабочих. Каждый старался внести свою лепту.

«Как только увидел в пост в новостной группе, в мессенджере – сразу созвонились с товарищем, Рушаном Хамидуллиным. Поехали и вместе собрали товары первой необходимости. Подобную помощь я оказываю постоянно, финансово или материально. Это и моя личная инициатива, но также это социальная роль бизнеса. Мы хотим показать другим предпринимателям, что нам нужно сплотиться и помогать», – рассказал предприниматель Михаил Соболев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Михаил и Рушан привезли сегодня к сборочному пункту полный багажник продуктов и товаров первой необходимости. Чтобы разгрузиться, им даже понадобилась помощь нескольких молодогвардейцев.

«Мы соберем все что можно и отправим в общей фуре с гуманитарным грузом. Если каждый откликнется, то мы сможем помочь большему количеству человек», – рассказал Руслан Шигабутдинов.

Отправка войдет в состав общей колонны с гуманитарным грузом, идущим из Татарстана. Сразу после сборочного центр гуманитарный груз отравят фурой в сторону Курской области. Везут все – на любой возраст и размер.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Сейчас в основном приносят консервы, еду, детское питание, приносят еще средства личной гигиены, так как некоторые из мирных жителей сейчас находятся в пунктах временного содержания. Также есть и детская одежда, и много чего еще», – рассказал Руслан Шигабутдинов.

«Это наш долг как волонтеров»

Свою лепту внесли и сами волонтеры-молодогвардейцы – на свои деньги они купили крупы, средства гигиены и многое из того, что необходимо жителям, пострадавшим от обстрелов.

«Конечно, мы и сами принесли что смогли. Это наш долг как волонтеров», – рассказал руководитель гуманитарного центра «Молодой Гвардии» РТ Линар Арсланов.

Обычно в этом же центре молодогвардейцы делают окопные свечи, шьют маскировочные сети, изготавливают на 3D-принтерах тактические браслеты, ампульницы, пятиточечники, тактические браслеты – все отправляется бойцам в зону СВО.

«Каждые две недели происходит отправка ребят, волонтеров в зону проведения специальной военной операции. Предварительно в этом центре они обучаются тактической медицине, первой помощи, в дальнейшем также будем обучать их пилотированию БПЛА», – поделился Линар Арсланов.

На 3D-принтерах работают двое молодогвардейцев, они уже научились делать много чего полезного. Сырье – пластик и другие материалы – ребята закупают преимущественно сами. Случается, помогают спонсоры.

«Мы рады любой помощи, если хотя бы понемногу каждый принесет от себя что-то в наш гуманитарный центр на Жуковского 12, то мы сможем помочь большему количеству пострадавших», – поделился Руслан Шигабутдинов.