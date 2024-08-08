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«Это наш волонтерский долг»: казанцы собирают гуманитарную помощь для Курской области
Около тонны гуманитарного груза собрала «Молодая Гвардия Единой России» для отправки жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Огромный груз был собран всего за четыре часа и уже сегодня войдет в состав гуманитарной колонны, выдвигающейся из Татарстана.
Тонна гуманитарного груза за четыре часа
«Мы услышали тревожную новость о событиях в Курской области. Раис Татарстана накануне поручил организовать сбор гуманитарной помощи, чтобы помочь людям, которых это затронуло. Начиная с 9 утра к нам начали приходить неравнодушные люди. Пожилые и молодые – кто-то нес по пачке гречки, сколько смог собрать, были и предприниматели, привозившие полные автомобили необходимых вещей и продуктов», – рассказал руководитель «Молодой Гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабутдинов.
Как только молодогвардейцы увидели новости о событиях в Курске, признаются, поняли – надо действовать. С утра сегодня был организован сбор гуманитарного груза. Поток людей не прекращался до обеда. От подростков до пожилых людей, от предпринимателей и бизнесменов до обычных рабочих. Каждый старался внести свою лепту.
«Как только увидел в пост в новостной группе, в мессенджере – сразу созвонились с товарищем, Рушаном Хамидуллиным. Поехали и вместе собрали товары первой необходимости. Подобную помощь я оказываю постоянно, финансово или материально. Это и моя личная инициатива, но также это социальная роль бизнеса. Мы хотим показать другим предпринимателям, что нам нужно сплотиться и помогать», – рассказал предприниматель Михаил Соболев.
Михаил и Рушан привезли сегодня к сборочному пункту полный багажник продуктов и товаров первой необходимости. Чтобы разгрузиться, им даже понадобилась помощь нескольких молодогвардейцев.
«Мы соберем все что можно и отправим в общей фуре с гуманитарным грузом. Если каждый откликнется, то мы сможем помочь большему количеству человек», – рассказал Руслан Шигабутдинов.
Отправка войдет в состав общей колонны с гуманитарным грузом, идущим из Татарстана. Сразу после сборочного центр гуманитарный груз отравят фурой в сторону Курской области. Везут все – на любой возраст и размер.
«Сейчас в основном приносят консервы, еду, детское питание, приносят еще средства личной гигиены, так как некоторые из мирных жителей сейчас находятся в пунктах временного содержания. Также есть и детская одежда, и много чего еще», – рассказал Руслан Шигабутдинов.
«Это наш долг как волонтеров»
Свою лепту внесли и сами волонтеры-молодогвардейцы – на свои деньги они купили крупы, средства гигиены и многое из того, что необходимо жителям, пострадавшим от обстрелов.
«Конечно, мы и сами принесли что смогли. Это наш долг как волонтеров», – рассказал руководитель гуманитарного центра «Молодой Гвардии» РТ Линар Арсланов.
Обычно в этом же центре молодогвардейцы делают окопные свечи, шьют маскировочные сети, изготавливают на 3D-принтерах тактические браслеты, ампульницы, пятиточечники, тактические браслеты – все отправляется бойцам в зону СВО.
«Каждые две недели происходит отправка ребят, волонтеров в зону проведения специальной военной операции. Предварительно в этом центре они обучаются тактической медицине, первой помощи, в дальнейшем также будем обучать их пилотированию БПЛА», – поделился Линар Арсланов.
На 3D-принтерах работают двое молодогвардейцев, они уже научились делать много чего полезного. Сырье – пластик и другие материалы – ребята закупают преимущественно сами. Случается, помогают спонсоры.
«Мы рады любой помощи, если хотя бы понемногу каждый принесет от себя что-то в наш гуманитарный центр на Жуковского 12, то мы сможем помочь большему количеству пострадавших», – поделился Руслан Шигабутдинов.
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