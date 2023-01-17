«Это народная околоцерковная забава»: священнослужители и медики о купании в Крещение

Завтра вечером, в Крещенский сочельник, во всех храмах Татарстана пройдут службы в преддверии одного из главных праздников в православном мире – Крещения Господня. Многие готовятся к тому, чтобы окунуться в крещенскую ночь в ледяную иордань. Как сделать это безопасно, без риска для жизни и здоровья – в репортаже «Татар-информа».

В этом году на праздник Крещения, по прогнозам метеорологов, столбики термометров упадут до минус 15 градусов

Фото: © «Татар-информ»

Устоявшееся выражение «крещенские морозы» словно морально готовит тех, кто планирует окунуться в иордань, к тому, что в нашей полосе погода в праздничную ночь благосклонна не будет. В этом году на праздник Крещения, по прогнозам метеорологов, столбики термометров упадут до минус 15 градусов.

«Купание на Крещение – это народная околоцерковная забава»

Окунуться в крещенскую купель, безусловно, может любой желающий, но нужно четко понимать, для чего ты это делаешь, говорит руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Купание на Крещение – это народная околоцерковная забава. Оно не является обязательным для православного человека», – объясняет священнослужитель.

Традиция купания возникла после того, как Иисус Христос был крещен в святой реке Иордан. К этому месту стали съезжаться паломники, повторять ритуал за Спасителем. Позже традиция перекочевала в другие места и пришла на русскую землю – люди стали окунаться в ледяную прорубь, не делая поправок на морозную погоду, тогда как вода в Иордане в это время порядка плюс 20 градусов, рассказывает отец Александр.

Александр Ермолин считает, что окунуться в крещенскую купель может любой желающий, но нужно четко понимать, для чего ты это делаешь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как церковь никак не относится, например, к пейнтболу, то же самое и крещенские купания. Видимо, никто и никогда не предполагал, что будет такой ажиотаж и нужно будет как-то к этому относиться. Когда нет четкого однозначного мнения – есть разные мнения. Условно “за” и условно “против”. Но при этом и некоторые священники сами купаются на Крещение», – рассказывает иерей Александр Ермолин.

Окунаться в иордань могут лишь те, кто живет церковной жизнью: регулярно причащается, ходит в храм, соблюдал Рождественский пост. Только тогда в этом будет смысл, уверен отец Александр.

«Это желание для них – возможность повторить подвиг Спасителя, и не важно, что минус 30 на улице. Есть воцерковленные люди, которые так делают, и пожалуйста. У нас есть небольшая группа прихожан, которые купаются. Они причащаются, исповедываются. До этого купания они могут какой-нибудь одинокой бабушке почистить снег или матери-одиночке пакет продуктов принести. В общем, сделать хороший христианский поступок. Ну и после этого сказать: “Батюшка, можно мне окунуться?”» – рассказывает священнослужитель.

Но есть и категория людей, кто с размахом отмечает Новый год и даже не слышал про Рождественский пост, но при этом они считают, что окунание в ледяную воду смоет с них все грехи. Это совершенно не так, говорит священник.

Купание на Крещение не является обязательным для православного человека Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гораздо больше мужества нужно, чтобы пойти на исповедь, чем окунуться в ледяную воду»

«Купание в иордани не является прощением грехов – никакие грехи в купели не смываются и смываться не могут. Это суеверие, причем такое вопиющее: кто-то придумал, и кто-то за ним повторил. Прощение грехов происходит только на таинстве исповеди, и то при условии, что человек после исповеди и причастия начинает работать над собой. Только тогда человек становится качественно другим. Нужно гораздо больше мужества, чтобы пойти на исповедь, чем окунуться в ледяную воду», – говорит отец Александр.

Некоторые даже верят, что крещенская вода снимает порчу и сглаз, однако отец Александр подчеркивает, что православные люди не верят ни в то, ни в другое – это тоже наследие язычества.

18 января во всех храмах пройдет красивая служба – Царские часы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Взять святую воду – значит прийти в храм, причаститься и исповедаться»

Принято в Крещение не только окунаться в прорубь, но и набирать святую воду. В этом вопросе священнослужитель тоже советует подходить к делу только с верой.

«Если человек ради получения святыни толкал всех желающих в очереди и со всеми поругался, она будет для него не в пользу, а в осуждение», – говорит отец Александр.

Набрать святой воды можно будет 18-го числа, когда во всех храмах пройдет красивая служба – Царские часы. Совершается она три раза в год – перед Рождеством, перед Крещением и перед Пасхой.

«Это очень красивое и весьма долгое богослужение, в конце него мы причащаемся, и это является центром духовной жизни христианина. Всегда видно, когда группа людей пришла на причастие: они спокойно стоят всю службу и дожидаются, когда я пойду освящать воду, потом вернусь завершать службу. То есть, по сути, освящение воды – это вставка в конец литургии. И очень видно, когда прихожане стоят героически, ждут окончания литургии, завершения благодарственных молитв, а после этого тихонечко подходят за водой, а там уже аншлаг: “Кто занимал? Кто за кем стоит?”» – говорит иерей.

Взять святую воду – значит прийти в храм, причаститься и исповедаться, это основа духовной жизни. А святая вода – это та святыня, которую Господь нам дает в благословение, она не является самоцелью, подвел итог священнослужитель.

Принято в Крещение не только окунаться в прорубь, но и набирать святую воду Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане ожидается 20 тысяч желающих окунуться

Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники МВД и Росгвардии, медики, спасатели, инспекторы ГИМС и пожарные. В общей сложности ожидается более 20 тысяч человек, готовых совершить обряд и погрузиться в иордань.

В Казани это можно будет сделать традиционно в поселке Борисково, на озере Верхний Кабан, в поселке Красная Горка, на берегу Волги у Никольской церкви, а также около кафе «Сокол». В каждой из этих купелей ожидают по 500 желающих окунуться.

В Набережных Челнах полторы тысячи человек, по прогнозу МЧС, придут окунуться в реку Мелекеску на Набережночелнинский проспект.

В Высокогорском районе озеро Голубое остается излюбленным местом для погружения в ледяную воду, там также будут дежурить сотрудники экстренных служб.

Около тысячи человек ожидаются в селе Малый Бор Елабужского района, купель будет оборудована на Святом ключе.

Семь купелей обустроят в Зеленодольском районе. Самым массовым местом крещенских купаний здесь из года в год остается озеро Раифского монастыря. Чтобы погрузиться в воду, туда приезжают не только из соседних районов, но и из других регионов страны. В этом году там, по ожиданиям МЧС, соберутся порядка пяти тысяч верующих.

Полный список мест для крещенских купаний можно будет увидеть, пройдя по ссылке.

Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники МВД и Росгвардии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К настоящему времени исполнительные комитеты муниципальных образований республики совместно с епархиями Татарстанской митрополии определили 107 мест для организации крещенских купаний, из них 68 мест – на открытых водоемах и 38 – на родниках с купелями глубиной до полутора метров», – рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

Прежде чем допустить людей к погружению в воду, купели на водоемах осмотрят сотрудники МЧС и муниципалитетов, сообщили в министерстве.

«По итогам осмотра представители Русской православной церкви, специалисты местных пожарно-спасательных гарнизонов и исполкомов муниципальных районов примут согласованное решение о проведении крещенских купаний. Исходя из целесообразности, составят акт осмотра, который отправят в адрес ГУ МЧС России по РТ, и известят о сроках проведения купаний подразделения иных экстренных служб», – отметил Венедиктов.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает, что именно запрещено:

купаться без представителей спасательных служб и медицинских работников;

купаться детям без присмотра родителей или взрослых;

нырять в воду со льда;

загрязнять и засорять купель;

распивать спиртное или купаться в состоянии алкогольного опьянения;

приводить с собой собак и других животных;

оставлять на льду, в гардеробах и раздевалках бумагу, стекло и другой мусор;

подавать крики ложной тревоги;

подъезжать к купели на автотранспорте;

рядом с прорубью на льду одновременно не должны находиться более 20 человек;

купаться группой более трех человек.



Прежде чем допустить людей к погружению в воду, купели на водоемах осмотрят сотрудники МЧС Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«При экстремальном купании происходит резкий спазм сосудов»

Медики предупреждают: даже просто раздеться в такую погоду – настоящий стресс для организма, не говоря уже о том, чтобы оказаться в ледяной воде.

«При экстремальном купании происходит резкий спазм сосудов, повышается артериальное давление и учащается сердцебиение. Это может спровоцировать приступ стенокардии или нарушение сердечного ритма, а также вызвать еще более страшные последствия, такие как инфаркт миокарда, инсульт или остановка сердца», – рассказала врач-терапевт поликлиники КГМУ Дина Хадеева.

Спазм сосудов головного мозга может привести к потере сознания, предупреждает медик. А у людей, страдающих бронхиальной астмой, резкое погружение в ледяную воду может спровоцировать приступ. Кроме этого, и другие хронические заболевания могут обостриться.

«Особенно страдают органы малого таза, мочеполовая система, могут развиться осложнения, вплоть до бесплодия, у мужчин развивается простатит, у женщин воспаление придатков и циститы, возрастает риск заболевания ОРЗ и пневмонией», – предупреждает Дина Хадеева.

Чтобы не навредить здоровью, лучше не окунаться без подготовки, советует врач. Тем, у кого нет противопоказаний, начинать закаляться нужно за два-три месяца. Приучайте себя гулять по полтора часа на морозе, после чего начинайте обливания холодной водой дома. Понижать температуру воды нужно постепенно: раз в две недели на один градус. Главное, делать это постепенно и не прерывать курс, советует медик.

«В день купания не употребляйте алкогольные напитки, они нарушают естественную терморегуляцию организма. Лучше за пару часов до процедуры плотно поесть, чтобы обеспечить организм энергией. Также не стоит приходить одному – хорошо, если кто-то будет рядом, и если вам станет плохо, вовремя придет на помощь», – говорит Дина Хадеева.

Врачи советуют не окунаться без подготовки, чтобы не навредить здоровью Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врач напоминает: категорически запрещено погружаться в ледяную воду тем, у кого:

заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда;

гипертоническая болезнь;

воспалительные заболевания носоглотки – хронические ринит и тонзиллит;

недавно были простудные заболевания;

есть заболевания центральной нервной системы;

эпилепсия;

травмы черепа;

межпозвоночная грыжа;

болезни органов дыхания – астма, бронхит, туберкулез,

хронические воспалительные заболевания почек.

Также нельзя окунаться пожилым людям, детям и беременным.

Тем, кто хочет отдать дань традиции, лучше всего умыть лицо в купели или намочить руки, но полностью не окунаться, советует медик.