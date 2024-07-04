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«Это мой лучший выбор»: челнинские выпускники заключили контракт вместо срочной службы
Выпускники челнинских колледжей вместо срочной службы в армии решили заключить контракт с Минобороны РФ.
20-летний Семен — житель Набережных Челнов, в этом году он получил диплом программиста. Сразу после окончания учебы молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ. Семен считает, что его знания необходимы в зоне специальной военной операции.
«В каком-то смысле я всегда хотел в армию пойти. Я посчитал, что контрактная служба будет моим лучшим выбором», – отметил Семен.
О том, что это будет лучший вариант, решили и другие выпускники челнинских средне специальных учебных заведений. Юноши пополнят ряды 12-го Главного управления МО РФ, задачи которого – обнаружение и подавление противника с использованием робототехнических комплексов.
«Я считаю, что самую большую пользу я могу принести будучи в стратегических местах Российской Федерации, используя свой мозг на все сто процентов, – поделился Богдан.
Накануне мы рассказывали, что более 100 контрактников за один день отправились служить в именной батальон «Батыр» из Татарстана. Ребята получат повышенную выплату: единовременная до 1 млн, ежемесячная от 210 тыс. руб.
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