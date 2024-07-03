Более 100 контрактников за один день отправились служить в именной батальон «Батыр» из РТ

В Казанском центре «Патриот» собрались более 100 будущих бойцов из Татарстана и других регионов страны. Большинство из них будут служить в составе отдельного стрелкового именного батальона «Батыр». Контрактники усилят военную комендатуру освобожденных территорий зоны СВО.

Денис Тормашевский из Самары приехал в Татарстан специально, чтобы подписать контракт и служить в «Батыре». В свою очередь Игорь Табанаков служил на Северном флоте, в морской пехоте. Он тоже подписал контракт для службы в батальоне «Батыр».

«Меня так воспитали родители, я не мог оставаться дома. У меня и друзья там, знакомые, много кто уехал. Совесть мне так подсказала. Надеюсь, приедем, пополним ряды, вернемся с победой. Сейчас вот в Татарстане повысилась выплата единовременная, кто желает, обращайтесь в батальон “Батыр” через свои военкоматы», – сказал доброволец Игорь Табанаков.

«Сам я азербайджанец, но отец у меня был военным пенсионером. Брат тоже служил. Я и сам хотел служить, но, так как не получилось служить, сейчас я в рядах наших мужественных парней, которые защищают свою страну», – отметил доброволец Илкин Мамедов.

Боевое слаживание и формирование подразделения пройдет на специальном полигоне в Самарской области. Вступить в «Батыр» может любой желающий, прописка не важна. От желания служить до подписания контракта уйдет максимум два дня. Иногородним предоставляется жилье и питание. Всем, кто подпишет контракт на территории Татарстана, положена единовременная выплата до 1 млн рублей. Ежемесячно от 210 тыс. рублей, подробнее в материале «Татар-информа».