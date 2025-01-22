«Это, конечно, был великий градостроитель»: не стало знаменитого архитектора Дембича

Архитекторы и градостроители Татарстана шокированы скоропостижной кончиной Александра Алексеевича Дембича, который много лет возглавлял кафедру градостроительства в КГАСУ. Каким запомнится разработчик генплана Челнов и проектов в Казани, отстаивавшего старую застройку, рассказали его коллеги и ученики.





Александр Алексеевич Дембич скончался в возрасте 74 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не успел получить звание заслуженного архитектора России

Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Александр Алексеевич Дембич скончался в возрасте 74 лет, сообщила сегодня помощник Раиса РТ Олеся Балтусова в телеграм-канале «Наследие городов». Судя по ее информации, заслуженный архитектор Татарстана скончался внезапно.

«Упал человек, и врачи не смогли откачать. Как так? На 75 лет готовили ему звание заслуженного архитектора РФ. Как же так, как же, дорогое мироздание, так? Мы еще столько всего планировали», – сообщила Балтусова.

Дембича она называет масштабной личностью, умнейшим, внимательным к человеку и городу. Балтусова напомнила, что он написал профстандарт «градостроитель» и сумел довести до утверждения генеральный план Набережных Челнов.

«Он столько всего спроектировал! Он никогда не сдавался», – написала помощник Раиса Татарстана.

Заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин, услышав о смерти Дембича, сказал «Татар-информу»: «Я в шоке, надо связаться с семьей».

«Замечательный человек. Прежде всего – преподаватель, который воспитал огромное количество архитекторов и градостроителей. Кроме разработки проектов, его основная заслуга – это воспитание тех специалистов, которые работают в Татарстане и не только. Практически все, кто занимается градостроительством, прошли школу Александра Алексеевича. Это неоценимая заслуга и большая потеря для всего института и профессионального корпуса. Очень жаль», – сказал «Татар-информу» директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев.

Александр Алексеевич начал преподавать в 1973 году. В 1985-м работал деканом архитектурного факультета КГАСУ Фото: из личного архива Александра Дембича / kazan-journal.ru

«Я никогда не был оголтелым сторонником современного модернизма»

Александр Алексеевич начал преподавать в 1973 году. В 1985-м работал деканом архитектурного факультета КГАСУ (тогда Казанский инженерно-строительный институт, КИСИ). С 1990-го Дембич стал руководить кафедрой «Градостроительство и планировка сельских населенных мест», которую открыли по его инициативе.

«С начала 80-х годов я занимаюсь архитектурной деятельностью. Первая моя постройка — это маленький пивбар с арочными оконными проёмами на Чеховском рынке. Удивительно, но он еще сохранился. Второй проект тоже уцелел. Это небольшой домик под магазин, а потом под кафе, напротив дома Кекина. Еще один отдельно стоящий дом с мансардой под магазин я построил на про­тивоположной от ДК химиков улице. В основном я проектировал жилье. Из наиболее известных — жилая башня на Шаляпина и пятиэтажный дом на углу улиц Бутлерова и Маяковского. Много жилых домов повышенной комфортности было построено в Авиастроительном районе. Это хорошие дома из качественного материала с удобной благоустроенной территорией. Когда мы их проектировали, то большое внимание уделяли планировке квартир. Здесь всё продумано: они и по площади сбалансированы, и хорошо инсолируются. Имеются большие прихожие, кладовки, лоджии… Людям нравится», – рассказывал Дембич в интервью журналу «Казань», которое было подготовлено к 50-летию его профессиональной деятельности.

Дембич – это тот человек, который стоял за разработкой Стратегии развития Казани до 2015 года и проекта детальной планировки центральной части столицы Татарстана. По его словам, первая часть Программы ликвидации ветхого жилья была выполнена на отлично, а вот вторая — реконструкция старого города – стала пробуксовывать и лишь немногим старинным зданиям повезло быть реконструированными и отреставрированными.

«Я ведь никогда не был оголтелым сторонником современного модернизма. Как коренной казанец, я тоже переживал за родной город. Но старый город — не музей под открытым небом. Он должен быть удобным для комфортной жизни современного человека, поэтому не может не меняться. Проблема — как сохранить самое ценное из старой архитектуры и гармонично вписать в эту среду современные объекты. Я неоднократно на градостроительных комитетах отстаивал старую застройку», – делился он.

Фото: из личного архива Александра Дембича / kazan-journal.ru

Адмиралтейская слобода: второе рождение

В то же время отмечал, что много было построено новых жилых комплексов на правобережье Казанки, на Горках, Танкодроме и в Азино, спортивных сооружений и общественных зданий. Появились комфортные зоны для жизни горожан. Уютные тихие уголки, где гармонично соседствует старая архитектура с новой.

Дембич один из разработчиков реконструкции Адмиралтейской слободы. Он предполагал и строительство комфортного жилья и зоны отдыха со спортплощадками и музеем, технопарка. Архитектор хотел создать новый центр притяжения для горожан. Проект получил призы на нескольких престижных российских конкурсах, но, к сожалению, не был реализован по финансовым причинам.

Дембич считал, что нужно привлекать студентов-градостроителей к реальным проектам Фото: t.me/NIZAMOV_RK

Дембич хотел соединить Челны «в одно целое»

В мае 2024 года ректор КГАСУ Рашит Низамов делился в телеграм-канале успехами команды архитекторов во главе с Дембичем. Заслуженный архитектор Татарстана, несмотря на неоднозначное мнение общества, считал, что нужно привлекать студентов-градостроителей к реальным проектам.

«Наш очередной успех! Результат работы проектно-образовательного центра Urban во главе с «шефом» – Дембичем Александром Алексеевичем и его дружной команды преподавателей, аспирантов, магистров и бакалавров. Мы разработали генплан Набережных Челнов – крупного мегаполиса! Это был сверхважный и сверхсложный проект», – сообщил тогда Низамов.

Перед публичными слушаниями Александр Дембич дал большое интервью «Татар-информу». Он отмечал, что у Набережных Челнов очень ограниченная территория для жилой застройки. По его мнению, город должен развиваться за счет присоединения части Тукаевского района. Проект предусматривал строительство около 7 млн квадратных метров жилья.

«Вообще планировка города изначально была недостаточно целостной, и сейчас главный вопрос не куда городу идти, а как соединить его в одно целое», – подчеркивал архитектор.

Были разработаны рекомендации по увеличению количества культурных объектов и предполагаемые места под театры, а также обилие зеленых насаждений. «Мы закладываем в генплан большое количество зелени и будем стараться, чтобы эти территории были зарезервированы, не осваивались под строительство», – отмечал он.

На стадии обсуждения генплан Челнов вызвал большой общественный резонанс. Проект неоднократно дорабатывали, а слушания в исполкоме проводились дважды. В мае 2024 года депутаты горсовета утвердили документ, проголосовав единогласно. Он будет действовать до 2043 года.

Дембич – это тот человек, который стоял за разработкой Стратегии развития Казани до 2015 года и проекта детальной планировки центральной части столицы Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Щедрый на знания профессор и великий градостроитель

«Татар-информ» связался с Дарьей Толовенковой, которая работала заместителем главного архитектора Казани и возглавляла архитектурное бюро «Архитектурный десант». Эксперт-градостроитель рассказала, что училась у Дембича и в течение года преподавала в его группе, была ассистентом Александра Алексеевича.

«Он меня ввел в мир преподавательской деятельности. Это, конечно, был Великий градостроитель, тонкий, чувствительный и очень фундаментальный. Человек, который теорию знал назубок, мог из рукава вытащить любую методику по исследованию любой территории», – поделилась Толовенкова.

Многие годы он был завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ. Это был тяжелый труд, считает Толовенкова, но у Дембича отлично получалось руководить благодаря его мудрости и спокойствию.

Эксперт-градостроитель сказала, что Александр Алексеевич очень верил в своих студентов, защищал их, охотно делился с ними своими знаниями.

«Когда он мне позвонил и пригласил в ГЭК (государственную экзаменационную комиссию на защите дипломных работ), я ему сказала: «Знаете, я, наверное, не совсем готова для такой роли, это же очень ответственно». Он мне сказал: «Нет, тебе уже пора, приходи». Он так верил во всех коллег и своих студентов», – вспомнила Толовенкова.

У Дембича, по ее словам, было прекрасное свойство: на занятиях профессор давал фундаментальную базу, а самые «вкусные» вещи – методики, кейсы, рекомендации учебников – рассказывал только тогда, когда его спрашивали. «Я мотала себе это на ус и тогда поняла, насколько глубоко он погружен в этот пласт информации», – добавила собеседница «Татар-информа».

«Это был очень добрый фундаментальный потрясающий человек, профессионал в своей области. Это огромная потеря и утрата для города и республики. Он много работал и в других городах страны», – заключила Толовенкова и добавила, что у него была потрясающая улыбка.