В Швейцарии с пафосом прошла так называемая мирная конференция по Украине Фото: president.gov.ua

На конференции обсуждали «формулу мира» Путина

Саммит в Бюргенштоке завершился ожидаемым провалом. Даже не провалом, а полным позорищем. А как все начиналось – нелегитимный Владимир Зеленский развил бешеную активность. Он уговаривал мировых лидеров собраться как антироссийскую коалицию и выдвинуть России ультиматум, далекий от реальности. Это в то время, когда Россия владеет стратегической инициативой на поле боевых действий, когда она наступает.

Зеленскому удалось даже уговорить «самоходного деда» – президента США Джо Байдена выступить организатором конференции, поддержать своим авторитетом. Но даже авторитета США не хватило для проведения этого сборища на мало-мальски приличном уровне.

Еще до начала конференции всем было понятно, что главные цели достигнуты не будут. Потому что отсутствовала одна из сторон конфликта – Россия. И сама повестка конференции была совершенно невнятная. За все хорошее и против плохой России.

Да, еще и накануне Владимир Путин блестяще переиграл организаторов швейцарского саммита, выступив со своей формулой мира, которая опиралась именно на реальность, на действительное положение дел на полях военных действий. Все участники конференции так или иначе вынуждены были обсуждать параметры мирного урегулирования, обозначенные именно российским Президентом.

Организаторы заставили приехать Риши Сунака, Байден послал вместо себя вице-президента Камалу Харрис Фото: © Simon Walker / flickr.com / commons.wikimedia.org

Собрание марионеток и лузеров

Китай, не желая тратить попусту свое время, не приехал вообще. Его примеру последовали десятки стран. Даже организатор этой антироссийской «вечеринки» – Байден – отказался и послал вместо себя вице-президента Камалу Харрис.

Кстати, лидеры американской и немецкой делегаций вице-президент Камала Харрис и канцлер Олаф Шольц уехали, не дожидаясь окончания конференции, что о многом говорит.

Организаторы заставили приехать также Эмманюэля Макрона, Риши Сунака и марионеток рангом поменьше. Формула «максимально возможная коалиция стран, которая окажет „психологическое“ и прочее давление на Россию» оказалась несостоятельной.

Зеленский уговаривал мировых лидеров собраться и выдвинуть России ультиматум, далекий от реальности Фото: © Simon Walker / flickr.com / commons.wikimedia.org

За первым позором хотят второй

На конференции голос Украины практически не звучал. Участники обсуждали путинские предложения и судорожно пытались сформулировать итоговое коммюнике, которое максимально ужали и выхолостили (особенно по сравнению с изначальными намерениями Киева).

Темы продовольственной и атомной безопасности, уважения территориальной целостности и обмена удерживаемых лиц – вроде бы приемлемые для всех. И все же единства не получилось, практически все значимые страны Глобального Юга и Востока воздержались.

Единственное, в чем сошлись участники форума, — в необходимости участия России и невозможности предметных обсуждений в ее отсутствие. Зеленский тут же анонсировал проведение второго «саммита». Но после такого провала и усталости мирового сообщества от фигуры просроченного президента Украины на вторую такую конференцию пришлют садоводов и любителей рыбалки, но не политиков.

Участники обсуждали путинские предложения и судорожно пытались сформулировать итоговое коммюнике Фото: president.gov.ua

Мараться никто не хотел

Подписывать итоговую декларацию отказались такие страны, как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Даже Ватикан отказался подписывать итоговое коммюнике этой мирной конференции.

Индия не только не подписала, но и объяснила, почему так поступила.

«По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с общим коммюнике или каким-либо другим документом, вытекающим из этого саммита», – высказался Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Паван Капур.

Каждая седьмая делегация, включающая ключевые страны Юга, не стала подписывать итоговое коммюнике. Кстати, не подписала его в том числе и Армения.

Но самым позорным оказалось, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под швейцарской декларацией. То есть подумали, осознали и в прямом смысле «послали» Вашингтон и Зеленского.

Зеленский тут же анонсировал проведение второго «саммита» Фото: president.gov.ua

Скотный двор в Швейцарии

Очень ярко и образно сформулировал итоги этой конференции Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Этот швейцарский “скотный двор” – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников “форума мира” не знает, что он там делает и в чем его роль… Во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью и постоянно застывающий, глядя в небо с отстраненно-дебильным выражением лица. Его не отпустила семья из-за прогрессирующей деменции, отправив в горы недалtкую заместительницу, которая снялась на зелeной лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой… Как говаривал Швондер, “это какой-то позор”…» – написал Медведев.

Фото на анонсе: president.gov.ua