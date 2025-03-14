«Это историческое событие»: в музее Казанской епархии открыли литературный клуб

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в музее Казанской епархии открылся литературный клуб. Здесь же с этого дня начал работать буккроссинг – новое пространство в Казани для чтения и обмена книгами.

Мероприятия приурочены ко Дню православной книги, который отмечается сегодня. Это же событие стало поводом провести в Казани фестиваль православной книги. Начался он 10 марта и продлится до 20 числа.

Посетителям мероприятия уже показали серию православных фильмов и организовали встречи с писателям. Спикером одного из мероприятий стала писатель Дарья Донцова, которая поделилась своим опытом и размышлениями о вере, отношениях с Богом в своей новой книге «Записки счастливой прихожанки».

«Мы все присутствуем на историческом событии, потому что сегодня по многочисленным просьбам открываем литературный клуб. Здесь мы будем встречаться с писателями, литературоведами и богословами. Это все не только для того, чтобы мы общались с ними, но и для того, чтобы все мы могли думать, рассуждать и углубляться в сокровища нашей русской литературы», – поприветствовала гостей заместитель директора музея Казанской епархии Оксана Иванова.

Ведущей на открытии стала гостья из Саратова – заместитель главного редактора журнала «Православие и современность» Марина Бирюкова. Она же поэт, автор сборников «Щегол» и «Калитка» и лауреат премии им. Валерия Прокошина.

Писатель начала свое выступление с разговоров о массовой культуре и нежелании нового поколения читать.

«Сейчас мы имеем поколение, которое уже не является литературоцентричным. У них уже другие центры. Сейчас мы имеем атаку масскультуры, со всей пошлостью, глупостью и бездуховностью», – отметила Наталья Бирюкова.

Автор книг отметила, что нужно использовать любые способы, чтобы русская литература присутствовала в нашей жизни и мы не разучились читать.

На встрече обсудили тему войны через повести повести писателя Константина Воробьева «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, Господи!». Еще одной темой обсуждения стала «Совесть, как главный герой». Связь Воробьева с русской классикой и «лейтенантской прозой».

Новость об открытии буккроссинга привлекла казанцев в музей еще накануне. Люди уже активно приносят книги. Причем не только православные, но и представители других религий.

С этого дня каждый желающий может прийти в музей и взять понравившуюся книгу, а на обмен принести томик русской классики, духовную литературу или детскую книжку.

Сегодня же в музее Боратынского прошла творческая встреча с известной писательницей из ЕкатеринбургаТатьяной Горкуновой. Следующим мероприятием фестиваля станет мастер-класс для детей «Тайна марморирования», который состоится 15 марта в 12.00 в музее Казанской епархии.

В 15.00 в Культурном центре им. А. С. Пушкина пройдет творческая встреча с Мариной Бирюковой. В последний день фестиваля, 20 марта в 18.00 в Культурном центре им. А. С. Пушкина состоится творческий вечер поэта, прозаика, эссеиста и профессора Литературного института Олеси Николаевой. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.