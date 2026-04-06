«Это и есть настоящая любовь к городу» – Беляев о помощи пострадавшим на пожаре

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике выразил слова благодарности всем, кто участвовал в спасении людей и ликвидации последствий аварии на предприятии «Нижнекамскнефтехим», в том числе предпринимателям, службам и жителям города.

«Отдельные слова благодарности предпринимателям – более 50 предпринимателей обратились в центр поддержки бизнеса с предложениями оказать помощь родным и близким в трудную минуту. Спасибо, это и есть настоящая любовь к городу, когда в трудную минуту мы сплачиваемся и делаем все, чтобы помочь родным и близким и пострадавшим», – отметил он.

Глава района подчеркнул слаженную работу всех служб.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в спасении людей и ликвидации последствий. В первую очередь стоит отметить слаженную работу экстренных служб, администрации Нижнекамска и руководства предприятия «Нижнекамскнефтехим», «Сибур» – это было отмечено и Раисо Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым на республиканском совещании в прошедшую субботу. Мы все действовали слаженно и продолжаем работать как единая команда».

Особое внимание Беляев уделил спасателям и медикам. «Отдельно выражаем благодарность спасателям МЧС, пожарным – перед вами стояла серьезная задача, вы проявили профессионализм и героизм, сдержали распространение огня в непростых условиях. Спасибо врачам и медицинскому персоналу – наша медицина выдержала удар. Спасибо Минздраву России и лично Михаилу Мурашко, Минздраву Татарстана, врачам Нижнекамской ЦРМБ и Республиканской клинической больницы, Центру медицины катастроф и бригадам санавиации».

Беляев поблагодарил экологов и городские службы за оперативность. «Экологам – за оперативный мониторинг. Службам города и района – коммунальщикам, правоохранителям, штабу по ликвидации ЧС, работавшим круглосуточно, сотрудникам горячей линии, волонтерам».

Особые слова признательности прозвучали в адрес жителей Нижнекамска. «Особая благодарность – жителям Нижнекамска. Вы показали, что такое настоящее сплочение. В эти дни вы рядом с семьями наших пострадавших и членами семей погибших работников, поддерживаем их вместе в трудную минуту. Это дорогого стоит».

«Все службы отработали слаженно, четко и профессионально. Спасибо каждому. Еще раз искренние соболезнования родным и близким погибших», – добавил глава района.