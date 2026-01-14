«Это долг каждого мужчины»: 21-летний нижнекамец рассказал, почему подписал контракт

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 января 2026 года в Республике Татарстан увеличен размер единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 2 млн 900 тыс. рублей.

Повышенные выплаты распространяются не только на тех, кто направляется в зону специальной военной операции, но и на военнослужащих, поступающих на службу в войска беспилотных систем, а также в Африканский корпус.

Уже с утра в пунктах отбора – желающие подписать контракт. Среди них 21-летний Ильназ Суергулов. Молодой человек уже имеет диплом об образовании и прошел срочную службу в автомобильных войсках в поселке Елань, где получил водительские права категории С. Сейчас он готов встать на защиту Родины. Родные его в этом решении полностью поддержали.

«Это долг каждого мужчины. И каждый, кто желает это сделать, поступит так же», – говорит Ильназ Суергулов.

Размер выплаты складывается из двух частей: 2,5 млн рублей выплачивает Республика Татарстан и 400 тыс. рублей – Министерство обороны РФ.

Как поясняют специалисты пункта отбора, процедура заключения контракта не занимает много времени и максимально упрощена.

«Желательно при себе иметь паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и реквизиты банка. Также свидетельство о браке, если есть, и свидетельства о рождении детей. Процедура проходит в течение двух дней. Медкомиссию можно пройти за день, затем кандидат доносит документы и убывает», – рассказал инструктор пункта отбора службы по контракту военного комиссариата Нижнекамского муниципального района Ренат Жабаров.

Военный комиссар города Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков отметил, что в этом году есть изменения в направлениях отбора.

«Выплаты за подписание контракта составляют в общем 2 млн 900 тыс. рублей: 2,5 млн – региональные и 400 тыс. – от Министерства обороны. Есть изменения по отбору. Сейчас мы набираем по контракту в Африканский корпус с особыми требованиями к кандидатам – по состоянию здоровья, возрасту, умениям и навыкам. Также в этом году установлены увеличенные задания именно на набор в войска беспилотных систем», – сообщил он.

Кроме того, для войск беспилотных систем кандидаты будут заключать контракт сроком на один год с правом расторжения по его истечении.

Все контрактники будут проходить подготовку на полигонах. Обучение для новобранцев, поступающих в войска беспилотных систем и Африканский корпус, продлится не менее двух месяцев.

Кроме денежных выплат, военнослужащим гарантированы все федеральные и республиканские меры поддержки, включая социальные льготы и программы реабилитации. Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате по месту жительства.

Узнать подробнее о том, как подписать контракт в Татарстане и подать заявку на прохождение контрактной службы, можно на сайте https://heroes-tatarstan.ru и по телефонам: 8 800 222 59 00 и 117, прийти в военкомат или пункт отбора.