«Это чудовищная цифра»: метеоролог КФУ предупредил о скачках атмосферного давления

На этой неделе метеозависимые жители Татарстана ощутят на себе резкие скачки атмосферного давления. Особенно они будут заметны во вторник и среду. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Вторую неделю подряд жители Татарстана и Казани будут ощущать на себе серьезные скачки атмосферного давления. К примеру, с 16 на 17 октября атмосферное давление резко понизится, примерно на 10 миллиметров ртутного столба. С 17 на 18 октября оно вырастет на 12 миллиметров, а это чудовищная цифра», — сказал он.

Спикер КФУ пояснил, что метеозависимые люди ощущают на себе перепады атмосферного давления выше 5 миллиметров ртутного столба, а предстоящие скачки будут в два раза выше этой цифры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену теплым и солнечным дням в Татарстан придут дожди, порывистый ветер и ощутимое похолодание. Характер погоды резко изменится на этой неделе.