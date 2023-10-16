«Люди ощутят дыхание осени»: эксперт КФУ предупредил о похолодании, сильном ветре и снеге

На смену теплым и солнечным дням в Татарстан придут дожди, порывистый ветер и ощутимое похолодание. Характер погоды резко изменится на этой неделе. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Шестнадцатого октября днем в Казани максимально воздух прогрелся до 17 градусов тепла. С завтрашнего дня столбики термометров поползут вниз. 17 октября в дневные часы воздух максимально прогреется до 11 градусов, а к концу недели днем в городе будет не больше 4-5 градусов тепла», — сказал он.

Среднесуточная температура придет в соответствие с климатической нормой. Для этого периода она равняется 4,5 градуса тепла.

«Сейчас мы переживем даже не волну тепла, а теплый эпизод. Для этого времени года это нормально. Пока мы находимся в теплом секторе циклона. Однако скоро окажемся в его тылу. Завтра и послезавтра люди ощутят дыхание осени», — предупредил ученый.

Кроме того, в городе ожидается сильный ветер. Однако, несмотря на это, как и ожидалось, октябрь будет аномально теплым. Первая декада месяца в Казани оказалась теплее на 1,5 градуса, температура во вторую декаду тоже будет чуть выше нормы. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в целом температура во втором месяце осени должна оказаться выше нормы на один градус.

По данным представителя КФУ, в понедельник среднесуточная аномалия тепла в Казани составила 4-5 градусов. Такая погода характерна для второй половины сентября. Определявший теплую погоду циклон совсем скоро сместиться вглубь континента, за Урал.

«После длительной засухи наконец-то придут дожди. В Казани уже выпало 30 миллиметров осадков при месячной норме 54 миллиметра. Кроме того, во второй половине недели в ночные часы местами ожидаются осадки в виде мокрого снега», — добавил Аухадеев.

По данным Гидрометцентра РТ, 17 октября будет облачно c прояснениями. В дневные часы пройдут дожди. Ветер днем и вечером южный и юго-западный, порывами до 25–28 м/с. Температура воздуха ночью составит 6–11 градусов тепла, а в дневные часы — от +8 до +13 градусов.

В среду, 18 октября, небо над республикой будет облачным. Ожидаются небольшие осадки, местами в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный ночью 15–20 м/с, порывами до 25–28 м/с, а в дневные часы — порывами от 15 до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 1–5 градусов тепла, а днем — 3–8 градусов.

В четверг, 19 октября также будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, местами он будет усиливаться порывами до 14 м/с. В темное время суток ожидается от 0 до +3 градусов, в светлое — потеплеет до +5, +10.