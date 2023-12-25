«Это было всегда»: Мантуров рассказал о промышленным шпионаже недружественных стран

Недружественные страны промышляют промышленным шпионажем — они охотятся за российскими разработками, параметрами образцов вооружени и ценными кадрами. Об этом вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости.

«Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра», — прокомментировал соответствующий вопрос вице-премьер.

По его словам, доходит уже не только до шпионажа. Мантуров обратил внимание на сообщения в СМИ о предотвращении ФСБ покушения на одного из руководителей предприятий ОПК.

«Поэтому это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны», — заключил министр.

Также в интервью он рассказал о продлении механизма параллельного импорта на следующий год.