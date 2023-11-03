«Это была идиотская выходка»: экс-депутата Госсовета РТ наказали за хранение наркотиков

Появления Рустема Хасанова в здании суда ожидали больше десятка журналистов. Едва завидев их, он улыбнулся, сообщил, что не ожидал такого внимания

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Какого решения суда ждете? Справедливого!»

В назначенный час появления Рустема Хасанова в здании суда ожидали больше десятка журналистов. Едва завидев их, он улыбнулся, сообщил, что не ожидал такого внимания. Экс-депутата начали досматривать судебные приставы – это стандартная процедура на входе в суд. Ему, как и всем входящим в здание, задали стандартный вопрос, есть ли при нем запрещенные вещества.

Хасанов отшутился: «На этот раз нет».

Экс-депутат отказался комментировать обстоятельства уголовного дела в общении с журналистами. Лишь отметил, что ожидает справедливого решения суда.

Ему, как и всем входящим в здание, задали стандартный вопрос, есть ли при нем запрещенные вещества Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Реального лишения свободы?» – уточнили у него.

«Справедливого», – повторил он. В этот момент улыбка с его лица исчезла.

Затем появился и адвокат Хасанова. Он тоже прибыл в хорошем настроении. Увидев журналистов, он с улыбкой коротко сказал: «Кошмар».

Журналистов оказалось так много, что небольшой зал, в котором должно было состояться рассмотрение дела, не смог всех вместить. Поэтому было решено перебраться в другой зал, более просторный. Так случилось, что именно в тот, где шли такие резонансные процессы, как дело о пожаре в ТЦ «Адмирал», дело главы строительной компании Аитова и организаторов пирамиды РОСТ.

«Вам нужно было футболку надеть с номером телефона и надписью «Адвокатские услуги»

Информация о том, что депутат Государственного Совета РТ Рустем Хасанов попался с наркотиками, появилась в сентябре. Почти сразу стало известно о его задержании. А спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело.

Раис Татарстана Рустам Минниханов осудил поступок Хасанова. Руководитель республики подчеркнул, что в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов. Поступок депутата, невзирая на его статус, должен быть тщательно расследован, а его действиям дана правовая оценка, отметил Раис РТ.

На следствие ушло чуть больше месяца, и вот сегодня состоялся суд.

Когда все уже собрались в зале, выяснилось, что нет главных действующих лиц – подсудимого и его адвоката. Устав от внимания прессы, они отошли в сторону и, видимо, оказались не в курсе переноса заседания в другой зал. Их ждали несколько минут. Когда они, наконец, вошли в зал, Хасанов продолжил шутить.

«Вам нужно было футболку надеть с номером телефона и надписью “Адвокатские услуги”», – обратился Хасанов к своему защитнику.

Слово предоставили государственному обвинителю Виктории Зайцевой Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Внес оплату 4 тысячи рублей и получил данные о местоположении закладки с наркотиком»

Судья объявила о начале судебного заседания и приступила к установлению личности обвиняемого. Он рассказал, что ему 43 года, в армии не служил и является временно безработным.

Затем слово предоставили государственному обвинителю Виктории Зайцевой.

«Хасанов, согласно данным, полученным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан от 18 сентября этого года, являясь депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, 17 сентября в период в времени с 11.00 до 12.40, находясь у себя дома, с целью приобретения наркотического вещества с целью личного потребления с помощью своего сотового телефона внес оплату 4 тысячи рублей и получил данные о местоположении закладки с наркотическим средством», – зачитала гособвинитель.

Из материалов дела стало известно, что закладка была спрятана рядом с пожарной частью на улице Беломорской. Туда и отправился депутат, когда стемнело, чтобы забрать наркотики. На обратном пути он встретил патрульных полицейских. Испугался и поспешил избавиться от свертка с запрещенным веществом. Однако его жест был замечен стражами порядка. Депутата задержали.

Экспертиза показала, что в тот вечер он купил мефедрон весом 1,88 грамма. Все это исключительно для себя. Вес, по меркам Уголовного кодекса, является особо крупным. Однако тогда арестовывать Рустема Хасанова не стали, оставили под подпиской о невыезде.

Выслушав обвинение, Хасанов заявил, что вину полностью признает и в содеянном раскаивается Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мной впервые совершено преступление такого масштаба»

Выслушав обвинение, Хасанов заявил, что вину полностью признает и в содеянном раскаивается. Адвокат подсудимого заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Судья поддержала эту просьбу. Это означало, что дело рассмотрят в ускоренном режиме и обвиняемому назначат наказание ниже нижнего предела.

Адвокат также добавил, что его подзащитный сам сложил депутатские полномочия досрочно, а после произошедшего внес пожертвование в благотворительный фонд. Кроме того, по словам адвоката, обвиняемый является руководителем благотворительного фонда и отцом четверых маленьких детей. Все эти факты адвокат попросил приобщить к материалам дела и учесть как смягчающие обстоятельства.

В прениях гособвинение попросило назначить подсудимому наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно. Адвокат же и вовсе попросил прекратить уголовное дело и назначить Хасанову судебный штраф, ссылаясь на деятельное раскаяние.

В последнем слове Хасанов заявил, что считает себя более полезным обществу без статуса осужденного Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В последнем слове Хасанов заявил, что считает себя более полезным обществу без статуса осужденного.

«Мной впервые совершено преступление такого масштаба. Понимаю, насколько это была идиотская выходка», – сказал он.

Судья удалилась в совещательную комнату, после чего вернулась и огласила решение: приговорить Рустема Хасанова к одному году лишения свободы условно.

Вещественные доказательства, изъятые у осужденного во время следственных действий, было решено конфисковать и обратить в доход государства. Среди них оказался и айфон экс-депутата.

После того как судья объявила судебный процесс закрытым, журналисты поинтересовались у осужденного, доволен ли он решением суда.

«Кушать очень хочется, как и всем нам», – улыбаясь, сказал он.