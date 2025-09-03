«Это большая гордость»: 75 ветеранов СВО и Герой России Чагин посетили Зеленодольск

Фото предоставлено Юлией Озеровой

В Зеленодольском районе прошла акция «Тур для СВОих». Город встретил 75 ветеранов специальной военной операции из семи регионов страны. В составе делегации – Герой России Алексей Чагин.

«Это большая гордость – к нам приехал Герой России. В год 80-летия Победы, когда Зеленодольску присвоено звание «Город трудовой доблести», особенно почетно встречать участников СВО со всей страны», – подчеркнул глава района Михаил Афанасьев.

Встречу посетили кадеты и юнармейцы. Для школьников это стало живым примером мужества. «Сегодня хотим почтить память погибших и поздравить тех, кто защищает мирное небо», – рассказала член отряда Юнармии СОШ №11 Арина Нефедова.

«Настоящие герои России живы и общаются с подрастающим поколением. Через общение можно узнать много нового и набраться опыта», – отметил командир юнармейского отряда «Курс им. И.Ф. Дядькова» лицея №14 Ярослав Кочнев.

Заместитель директора по воспитательной работе гимназии №10 Миляуша Ищейкина добавила: «Для ребят это настоящее боевое крещение – встреча с участниками СВО. Они всегда с уважением относятся к людям, которые защищали и продолжают защищать рубежи нашей Родины».

Герои России возложили цветы к Вечному огню. Затем Михаил Афанасьев вручил всем участникам памятные знаки – шевроны с гербом Зеленодольска.

«Город зеленый, прекрасный. Эта акция дает возможность ребятам увидеть красоты России – сегодня мы в Татарстане», – поделился Герой России, участник Чеченской операции из Ярославля Алексей Чагин.

Делегация посетила ключевые объекты района: Раифский монастырь, Парк Победы и завод имени Горького.

Танкист из Мордовии Виталий Горшков, побывавший в Чечне и Артемовске, отметил доброжелательность местных жителей и уважение между людьми разных религий. «Лица светлые, беседовал с простыми людьми. Город красивый, таких мало. Не пожалел, что побывал здесь», – отметил он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.