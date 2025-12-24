news_header_top
Руc Тат
Общество 24 декабря 2025 08:31

Этнолог Тишков рассказал о создании межведомственной комиссии по нацполитике

С 1 января в России вступит в силу новая Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. Одной из ключевых новаций станет создание межведомственной правительственной комиссии по реализации национальной политики, которую будет курировать аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал историк, этнолог и социальный антрополог Валерий Тишков.

«Очень важная новация: будет создана межведомственная правительственная комиссия по реализации государственной национальной политики. И я знаю, что сейчас аппарат Голиковой занимается формированием ее состава. Пока не могу сказать, кто туда войдет и какого уровня будут участники, но сама по себе это серьезная новация», – отметил он.

Ранее вопросы национальной политики курировала межведомственная комиссия при вице-премьере Дмитрии Чернышенко. Теперь же новая комиссия получит статус федерального уровня, сравнимый с правительственными комиссиями по оборонной политике и технологиям.

«Это федеральный уровень», – подчеркнул собеседник информагентства.

Подробнее о главных целях, новшествах и преемственности новой стратегии нацполитики – в материале «Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия».

