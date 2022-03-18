Расписание: Валиева, Щербакова и Туктамышева выступят на Кубке Первого канала
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова выступят на Кубке Первого канала, который пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. Также в женском одиночном разряде выступит Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
Соревнования пройдут среди в одиночном разряде среди мужчин и женщин, а также в парном катании.
25 марта на турнире запланирован прыжковый фестиваль, 26 марта фигуристы выступят с короткими программами, а 27-го с произвольными. Напомним, что от участия в турнире отказалась серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова.
Расписание Кубка Первого канала
25 марта. Прыжковый фестиваль – 18:00
26 марта. Короткие программы - 17:00
27 марта. Произвольные программы - 17.00
Все участники Кубка Первого канала
Одиночное катание, женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.
Одиночное катание, мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.