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Спорт
18 марта 2022  11:56
Артур Халилуллов

Расписание: Валиева, Щербакова и Туктамышева выступят на Кубке Первого канала

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Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова выступят на Кубке Первого канала, который пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. Также в женском одиночном разряде выступит Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Соревнования пройдут среди в одиночном разряде среди мужчин и женщин, а также в парном катании.

25 марта на турнире запланирован прыжковый фестиваль, 26 марта фигуристы выступят с короткими программами, а 27-го с произвольными. Напомним, что от участия в турнире отказалась серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова.

Расписание Кубка Первого канала

25 марта. Прыжковый фестиваль – 18:00

26 марта. Короткие программы - 17:00

27 марта. Произвольные программы - 17.00

Все участники Кубка Первого канала

Одиночное катание, женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Одиночное катание, мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

#Камила Валиева #фигурное катание #Олимпиада-2022
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