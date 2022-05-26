Система студотрядов позволит трудоустроить в Челнах почти 2,5 тыс. несовершеннолетних

Центр студенческих отрядов в Набережных Челнах получил субсидию в размере свыше 11,5 млн рублей на трудоустройство подростков на период летних каникул. Планируется помочь найти подработку более чем 2,4 тыс. несовершеннолетних. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев.

«Эта субсидия помогает трудоустроить до 2,4 тыс. школьников с периодом работы от двух до четырех часов в день. Они будут работать в учреждениях дополнительного образования, молодежной политики, Горзеленхозе и других организациях. В Челнах уже более десяти лет реализуется такая практика», — отметил представитель студотрядов.

Центр студенческих трудовых отрядов заключает договор с учреждениями и затем направляет туда на работу подростков, а также приставляет к ним наставников. Сейчас эта программа уже начала реализовываться, часть школьников трудоустроена.

В Заинске планируется помочь найти работу 200 подросткам через проект «Лагерь моего двора». Также они могут трудоустроиться в отряды озеленителей и социальной помощи, добавил Ислаев.

Помимо прочего, в Татарстане продолжают работать и собственно подростковые студенческие отряды. На данный момент их пять, но в этом году предполагается удвоить их количество, сообщил комиссар студенческого педагогического отряда «Эверест» Егор Иванов. Молодой человек выиграл грант от Росмолодежи в размере 1,3 млн рублей на развитие этого движения.

«Мы планируем создать еще пять подростковых трудовых отрядов в Татарстане: четыре в районах и один в Казани. Ни для кого не секрет, что трудоустройство подростков — это актуальная проблема. Мой проект получил грант на сумму 1,3 млн рублей», — пояснил он.

Проект называется «ТОПы в топы». Основной его задачей станет рассказ о том, что в Татарстане есть подростки, которые нуждаются в профориентации и развитии Soft skills. В том числе должен пройти одноименный фестиваль и work-тур по шести районам Татарстана.

«Мы будем ездить по районам республики и рассказывать, что существуют трудовые отряды подростков и как туда попасть. Все это время мы будет шефствовать над подростками. К ним будут приставлены студенты в качестве наставников. Финалом будет трехдневная выездная школа актива для несовершеннолетних, где мы постараемся привлечь спикеров, которые помогут им в профориентационном развитии», — уточнил Иванов.

В августе проект будет запущен. В сентябре пройдет фестиваль и начнется сам work-тур, а в ноябре будет организована школа для активистов.

«Хочется, чтобы этот проект после ноября жил дальше. Мы делаем основу, чтобы наращивать обороты. Мы планируем привлекать всё новых подростков и доказывать им, что труд — это круто. Рассчитываем, что количество таких молодых людей увеличится», — заключил начинающий общественник.