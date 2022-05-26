Более 2 тыс. школьников Челнов трудоустроят на завод двигателей и прессово-рамный завод

Свыше 2 тыс. школьников из Набережных Челнов будут трудоустроены на городские предприятия в летний период. Об этом на пресс-конференции сообщила на брифинге руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

«Основными видами работ для трудоустройства несовершеннолетних является благоустройство и озеленение, помощь ветеранам, инвалидам, престарелым людям, сельскохозяйственные работы, а также подсобные работы на предприятиях, курьерская работа. Помимо этого, последние несколько лет подростки работают помощниками архивариусов в ЗАГСе и Налоговой службе», — отметила спикер.

В прошлом году были заключены договора с 40 организациями на временное трудоустройство несовершеннолетних на 3150 мест. Было трудоустроено 2853 человека.

«В этом году будет трудоустроено не меньше школьников — от 2,8 тыс. до 3 тыс. подростков. На эти цели из бюджета республики выделено более 6 млн рублей, а также 11,6 млн из местного бюджета на материальную поддержку. Будут привлечены и средства работодателей — это 8–9 млн рублей. Уже заключено 11 договоров на 2665 мест с заводом двигателей, прессово-рамным заводом, „КАМАЗЖилбытом“, ТД „Кориб“, Татпрофом и многими другими», — уточнила Татьяна Быданова.

Сейчас идет оформление несовершеннолетних детей на работу в июне. Заработная плата будет зависеть от места работы и количества отработанных дней. Она состоит из двух частей: зарплата от предприятия и матпомощь от Центра занятости. В бюджетных организациях дети будут работать два часа, а их зарплата будет составлять более 5,8 тыс. рублей. На других предприятиях заработная плата будет превышать 16,7 тыс., а работа длиться от четырех до семи часов в зависимости от возраста.