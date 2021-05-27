news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 мая 2021  15:40
Елена Симакова

Этим летом в Казани появятся 40 новых автобусов

news_top_970_100

Этим летом в Казани на маршруты выйдут 40 новых автобусов. Об этом рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров во время прямого эфира в соцсети Instagram.

«Все приобретаемые автобусы комфортабельные, на сто процентов низкопольные, доступные для людей с ОВЗ и для мам с колясками», — подчеркнул спикер.

По словам Шакирова, за последнее пятилетие транспортные предприятия столицы Татарстана обзавелись почти 500 автобусами, трамваями и троллейбусами. При этом 73 машины были приобретены в прошлом году.

«Общественный транспорт Казани — один из наиболее новых в масштабах России. Средний возраст автобусов, трамваев и троллейбусов в столице РТ не превышает пяти лет», — уточнил замруководителя исполкома города.

В 2022 году Казань планирует закупить еще 100 автобусов. Приобретения стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

#автобусы
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное