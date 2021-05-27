Этим летом в Казани появятся 40 новых автобусов

Этим летом в Казани на маршруты выйдут 40 новых автобусов. Об этом рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров во время прямого эфира в соцсети Instagram.

«Все приобретаемые автобусы комфортабельные, на сто процентов низкопольные, доступные для людей с ОВЗ и для мам с колясками», — подчеркнул спикер.

По словам Шакирова, за последнее пятилетие транспортные предприятия столицы Татарстана обзавелись почти 500 автобусами, трамваями и троллейбусами. При этом 73 машины были приобретены в прошлом году.

«Общественный транспорт Казани — один из наиболее новых в масштабах России. Средний возраст автобусов, трамваев и троллейбусов в столице РТ не превышает пяти лет», — уточнил замруководителя исполкома города.

В 2022 году Казань планирует закупить еще 100 автобусов. Приобретения стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.