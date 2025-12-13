«Эти книги не продаются»: презентация издательства «Рухият» прошла в Альметьевске

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Сегодня в Альметьевске состоялся местный праздник книги – издательство «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть» представило девять книг, изданных в 2025 году. Мероприятия прошло в культурном центре «Альмет», где любой желающий мог получить книгу и взять автограф у автора.

Презентация развернулась в холле на четвертом этаже культурного центра. За панорамными окнами – черная башня «Татнефти», внутри – суета очередей за автографами и закусками на фуршете. В углу разместилась инсталляция: деревянный стол, стопка романов, печатная машинка, фотоаппарат ФЭД-5В и многочисленные книжные листы, выпавшие или вырванные из переплетов. Вдоль стены выставлены вазы с сухоцветами, за ними – пьедесталы с книгами. Их девять – и ваз, и пьедесталов, и книг.

В числе изданных в этом году книг – сборник пьес Артура Ибрагимова. Биотехнолог «Татнефти» Ибрагимов пишет в свободное от основной работы время, и этот сборник стал его первой книгой. Еще здесь – книга-альбом о жизни и творчестве татарской поэтессы Клары Булатовой, ушедшей из жизни этой весной, «Сөю кыйссасы». Ее составителем стал филолог Рафкат Шахиев, а редактором выступил Галимьян Гильманов.

«Это первый памятник, поставленный ей (Булатовой – прим. Т-и) после смерти», – отозвался Гильманов об этом издании.

«Когда мы начинали работу [над сборником стихотворений Ильдуса Гилязова], я обратил внимание, что немного не хватает объема», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» составитель сборника Рузаль Мухамметшин.

Помимо последних стихотворений Гилязова, в книгу вошли лучшие его произведения из предыдущих сборников. Составитель не сомневается, что эта книга – одна из лучших у этого автора. По словам собеседника агентства, последние стихотворения поэта никогда не печатались, поэтому сборник можно назвать уникальным.

Представлена была и книга известного этномузыколога Геннадия Макарова. В предисловии, в качестве автора которого неожиданно выступил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, отмечено, что эта работа является результатом полувековых исследований ученого. Полный список книг этого года «Татар-информ» опубликовал ранее.

Сама презентация проходила в большом зале культурного центра. С промежутками на небольшие инсценировки и музыкально-танцевальные номера были представлены все девять книг.

Сегодня же экспертный совет издательства «Рухият» провел ежегодное заседание, на котором были рассмотрены заявки на печать в 2026 году.

«Как известно, в этом году было напечатано девять книг, на 2026 год мы пока запланировали семь книг. Это связано с тем, что экономическая ситуация у нас не очень улучшается. В резерве у нас еще одна книжка. Если всё будет так, как мы рассчитываем, будет издано восемь книг», – рассказал член экспертного совета, альметьевский писатель Равиль Сабыр (Сабиров).

Из будущих семи книг, рассказал корреспонденту «Татар-информа» Гильманов, одна окажется (уже традиционно) посвящена Ризаитдину Фахретдину, другая будет посвящена прозе поэтессы Сажиды Сулеймановой.

«Я считаю, что это очень большое дело, я бы даже сказал великое, потому что у Татарского книжного издательства своя задача – переиздавать классику, выпускать научную литературу, [еще] свыше 300 членов [Татарстанского отделения] Союза писателей хотят выпускать свои книги. А «Татнефть» дает дорогу молодым авторам юго-восточных районов [Татарстана]», – прокомментировал Сабыр деятельность издательства.

В этом контексте было бы интересно, если бы связанные с «Рухиятом» лица прокомментировали работу Таткнигоиздата, но Гильманов заверил: «Твое=мое» между издательствами нету. Мы делаем одно дело, дележом не занимаемся». Но очевидно (и это подтвердил Сабыр), приоритет «Рухият» всё же отдает писателям, которые проживают на территории присутствия «Татнефти».

Сабыр также напомнил, что для поддержки начинающих авторов в Альметьевске ежегодно присуждается премия Сажиды Сулеймановой. Теперь, сообщил он корреспонденту агентства, эта премия будет присуждаться раз в два года.

Общий тираж книг составил 21 тыс. экземпляров, то есть по 2-3 тыс. на каждое издание. Все они будут переданы библиотекам, учебным заведениям, музеям, домам престарелых городов Татарстана, Всемирному конгрессу татар, санаториям и базам отдыха компании, а также в места компактного проживания татар в России и за ее пределами.

«Эти книги не продаются. Это полностью благотворительная акция», – акцентировал Равиль Сабыр.