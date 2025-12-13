Альметьевское издательство «Рухият» презентовало девять книг 2025 года

Ренат Мамин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Издательство «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть» представило девять книг, изданных в 2025 году, на ежегодной презентации в Альметьевске.

«Это не просто культурный проект, а осознанные инвестиции в будущее. Через создание таких культурных платформ, которые позволяют сохранять культуру народа, его традиции, мы поддерживаем писателей и поэтов, которые пишут на разных языках», – прокомментировал деятельность издательства корреспонденту «Татар-информа» заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Ренат Мамин.

В 2025 году были изданы следующие книги:

1) Ильдус Гилязов, «Шигырьләрдә калам: шигырьләр» (на татарском языке);

2) Артур Ибрагимов, «Галәмне гизгән татар: пьесалар» (на татарском языке);

3) Лира Ибрагимова, «Ике дөнья арасында: повестьлар, хикәяләр» (на татарском языке);

4) Риза Фахретдин, «Гаилә – кечкенә бер дәүләттер» / «Семья – маленькое государство» (впервые на татарском и русском языках);

5) Геннадий Макаров, «Этнические музыкальные инструменты татар. Исторические очерки» (на русском языке);

6) Разина Мухиярова, «Дуслык кирәк: балалар өчен шигырьләр» (на татарском языке);

7) Нурсаида Фазлыева, «Кояшлы өй: балалар өчен шигырьләр» (на татарском языке);

8) «Помним, гордимся!: Участники Великой Отечественной войны, ветераны НГДУ «Альметьевнефть» (на русском языке);

9) «Клара Булатова: сөю кыйссасы: мәкаләләр, истәлекләр, хатлар» (на татарском языке).

Традиционно книги, изданные фондом, передаются в дар библиотекам, учебным заведениям, музеям, домам престарелых городов Татарстана, Всемирному конгрессу татар, санаториям и базам отдыха компании «Татнефть», а также в места компактного проживания татар в России и за ее пределами.

Под эгидой программы поддержки издательской деятельности «Рухият» с 1997 года издано более 270 наименований книг общим тиражом около 520 тыс. экземпляров на татарском, русском, чувашском и английском языках.

«Мы считаем, что это крайне важно, потому что это позволяет людям чувствовать уверенность в завтрашнем дне, потому что без сохранения традиций прошлого не будет и будущего», – подчеркнул Ренат Мамин.

В следующем году планируется издать семь книг, в том числе прозу поэтессы Сажиды Сулеймановой.