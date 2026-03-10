«Эти фильмы сняты на Святой Земле»: что покажут на Фестивале православной книги в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра в Казани стартует Фестиваль православной книги. Мероприятие проходит в столице Татарстана уже третий год подряд. О том, что ждет гостей в этом году, рассказали сегодня на пресс‑конференции в «Татар‑информе».

Фестиваль пройдет с 11 по 15 марта на нескольких площадках: в паломническом центре «Пилигрим», в Музее Казанской епархии, Музее Боратынского и Культурном центре имени Пушкина. Гостей ждут просветительские и творческие встречи, литературные вечера и кинопоказы. Вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль приурочен ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта и связан с выходом первой на Руси печатной книги – «Апостола» Ивана Федорова, изданного в 1564 году.

«Книга в целом и православная книга в частности воспринимается частью общества как музейный экспонат. Мы решили сделать выпад из глубин музея епархии, призвать на помощь современное искусство и поговорить с аудиторией об этой теме на понятном ей языке. Мы хотели связать подлинники XVI-XVIII веков с высказываниями современных художников и скульпторов – не только мэтров, но и молодых творцов», – объяснила научный сотрудник музея Казанской епархии Оксана Иванова.

Оксана Иванова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Откроется фестиваль 11 марта в 19:00 в центре «Пилигрим» показом документального фильма «Святое семейство», посвященного земной семье Иисуса Христа.

«Центральным событием фестиваля станет открытие выставки старинных книг, которое состоится 12 марта в 14:00 в музее Казанской епархии. Здесь будут представлены и работы современных казанских художников, которые переосмыслят книгу, ее содержание и украшение. Богослужебные книги – это самостоятельное произведение искусства в плане не только самого текста, но и его оформления», – отметил наместник Свияжского Богородицкого мужского монастыря, директор музея Казанской епархии игумен Аркадий (Логинов).

Директор музея Казанской епархии игумен Аркадий (Логинов) Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, открытие выставки возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

В этот же день доцент Казанского федерального университета и Казанской духовной семинарии иерей Антоний Ермошин прочитает лекцию «Новая летопись Петропавловского собора». После нее состоится показ документального фильма «История одной гостиницы», посвященного месту рождения Иисуса Христа.

«13 марта в 14.00 в доме-музее Боратынского состоится встреча с популярным проповедником протоиереем Артемием Владимировым. Гость прибудет в Казань по приглашению отдела культуры епархии. Тема его выступления – "Словесный мост любви: XIX и XXI столетия". На следующий день в 14:00 в Культурном центре имени Пушкина он выступит с лекцией на тему "Раскрытая книга Божественной любви и мудрости"», – рассказал игумен Аркадий.

13 марта в 19:00 в центре «Пилигрим» покажут фильм «История Креста Господня: царица Елена, император Ираклий, Салах-ад-Дин».

«Видеоформат – это главный путь познания мира для молодых людей, и мы идем навстречу их интересу. Зрители смогут не только просмотреть фильм, но и задать любые вопросы представителям духовенства. К слову, мы будем смотреть фильмы, созданные во многом при участии христиан, которые живут на Святой Земле. Часть материала была отснята именно на Святой Земле, в Палестине. Это нетрадиционный интересный взгляд на те места, которые мы знаем по книгам, но не представляем, потому что живем в другом климате и культуре», – считает Оксана Иванова.

14 марта в 15:00 в музее епархии соберется литературный клуб. Тема собрания – «Переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина и Великопостный цикл А.С. Пушкина».

Фестиваль завершится 15 марта в 16:00 в центре имени Пушкина музыкальным спектаклем «Родные люди». Постановку представят участники ансамблей «Казанские кумушки» и «Голубица». По словам организаторов, спектакль поднимает темы любви к Родине, уважения к старшим и преемственности поколений.