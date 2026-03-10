news_header_top
Общество 10 марта 2026 13:29

Завтра в Казани стартует Фестиваль православной книги

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Завтра в Казани начнется третий Фестиваль православной книги. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал наместник Свияжского Богородицкого мужского монастыря, директор музея Казанской епархии игумен Аркадий (Логинов).

«Фестиваль пройдет с 11 по 15 марта. В его рамках состоятся просветительские встречи, творческие вечера, кинопоказы», – сказал игумен Аркадий.

Центральным мероприятием фестиваля станет открытие выставки старинных книг и работ современных казанских художников «Слово и Небо» в музее казанской епархии. Открытие возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

#фестиваль #свияжский богородице-успенский монастырь #Казань #книги
