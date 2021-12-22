Этери Тутберидзе рассказала про условие для мамы Загитовой

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала в интервью Первому каналу о старте карьеры Алины Загитовой в ее тренерской группе. Напомним, что уроженка Татарстана Загитова является олимпийской чемпионкой, а также победителем чемпионата мира и Европы в женском одиночном катании.

Тутберидзе назвала условие, поставленное перед мамой Алины Загитовой и рассказала, какой фигуристка пришла в тренерскую группу. «Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но была очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали – и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой».

Также Этери Тутберидзе назвала тренерскую этику главной причиной, по которой тренер не собиралась приглашать в свою группу фигуристку Елизавету Туктамышеву. «В своё время я недоумевала, почему она не прыгает четвертные прыжки. Я бы не пригласила её к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть тренерская этика», – сказала Тутберидзе.

Ранее Этери Тутберидзе заявила, что рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине.

Напомним, что с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирована национальная сборная для участия в пекинской Олимпиаде.