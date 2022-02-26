Этап «Большого шлема» шлема по дзюдо в Казани отменен

Этап «Большого шлема» по дзюдо, который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая отменен из-за ситуации на Украине. С таким официальным заявление выступила Международная федерация дзюдо.

«Мы опечалены нынешней международной ситуацией, результатом неэффективного диалога на международном уровне.



Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству», - говорится в сообщении Федерации.

Также Международная федерация дзюдо выразила надежду на скорое завершение конфликта в Восточной Европе.

Ранее стало известно, что FINA отменила этапы Мировой серии в Казани по синхронному плаванию и прыжкам в воду.