«Эта семья нужна здесь»: Морозов объяснил решение о выдаче сертификата медикам в Нурлате

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Государственной думы РФ Олег Морозов прокомментировал ситуацию, которая активно обсуждается в социальных сетях и СМИ и касается выдачи жилищного сертификата семье медицинских работников в Нурлатском районе Татарстана.

Парламентарий сообщил, что находится в своем избирательном округе, в городе Нурлате, и лично изучил обстоятельства произошедшего.

«Надо в таких вещах разбираться объективно, честно, открыто. Я так и поступил: посмотрел все документы, задал все необходимые вопросы», – отметил он.

Сертификат, подчеркнул Морозов, получила семья граждан России, проживающая на территории Нурлатского района восемь лет и состоящая в очереди на получение жилья. Муж работает врачом-урологом, супруга – медсестрой в школе, в семье воспитываются четверо детей.

Напомним, что Абдукодир Назриев приехал в Нурлатский район в 2017 году и приступил к работе врачом-урологом в Центральной районной больнице. В условиях острой нехватки кадров появление профильного специалиста позволило повысить качество медицинской помощи, организовать лечение жителей непосредственно на территории района и обеспечивать своевременную поддержку пациентам. Его супруга работает в должности медицинской сестры в школе №4.

По словам депутата, обеспеченность врачами в районе составляет 66%, при этом более трети ставок врачей и медицинских сестер остаются вакантными.

«Эта семья нужна здесь», – заявил Морозов.

Депутат назвал принятое решение правильным и законным, по его словам, решение идет на пользу жителям Нурлатского района.

«Правильное, потому что району нужны врачи-специалисты. Правильное, потому что это граждане России, такие же, как мы с вами, русские, татары, проживающие на территории Татарстана. Правильное, потому что выполнены все требования закона», – подчеркнул Морозов.

Он также уточнил, что всего в районе выдано более 140 жилищных сертификатов в рамках действующих правил для многодетных семей.

Олег Морозов напомнил, что сертификат покрывает лишь 35% стоимости жилья, оставшуюся часть семья оплачивает самостоятельно.

«Остальное заплатит сама эта семья, причем заплатит, получая зарплату здесь, выполняя работу врача и медсестры. Это тоже важно для понимания, что это люди, которые здесь живут, получают зарплату, платят налоги, это наши с вами сограждане, это жители Республики Татарстан. Давайте к ним так и относиться», – призвал депутат.

Ранее администрация Нурлатского района Татарстана на фоне обсуждений в социальных сетях дала разъяснения по поводу выдачи жилищного сертификата молодой семье. Власти муниципалитета сообщили, что программа социальных выплат реализуется строго в рамках федерального и республиканского законодательства, а решения принимаются по установленным законом критериям с учетом очередности. В текущем году сертификат получила многодетная семья Назриевых, супруги работают в системе здравоохранения района, а приоритетное право на субсидию им обеспечило воспитание четверых несовершеннолетних детей.

«В текущем году обладателем сертификата стала отвечающая всем требованиям семья Назриевых, глава которой является гражданином Российской Федерации. Важно отметить, что речь идет о квалифицированном специалисте – враче нашей местной больницы, который ежедневно оказывает медицинскую помощь жителям района», – отметил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.

Благодаря своему профессионализму и ответственному подходу к делу врач за годы работы заслужил уважение среди коллег, а самое главное – получает положительные отзывы и слова благодарности от пациентов.

В народном голосовании в 2023 году Абдукодира Назриева нурлатцы признали лучшим молодым врачом.