Дамир Ишкинеев: Программа поддержки молодых семей работает открыто и системно

Дамир Ишкинеев

Фото: © «Нурлат-информ»

Администрация Нурлатского района Татарстана на фоне обсуждений в социальных сетях дала разъяснения по поводу выдачи жилищного сертификата молодой семье.

Власти муниципалитета пояснили, что программа социальных выплат реализуется строго в рамках федерального и республиканского законодательства, а решения принимаются по установленным законом критериям и с учетом очередности. В этом году сертификат получила многодетная семья Назриевых – супруги работают в системе здравоохранения района, а приоритетное право на субсидию им обеспечило воспитание четверых несовершеннолетних детей.

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев подчеркнул, что предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в районе осуществляется строго в рамках федерального и республиканского законодательства. Все решения принимаются на основании четких критериев, утвержденных законом.

«В текущем году обладателем сертификата стала отвечающая всем требованиям семья Назриевых, глава которой является гражданином Российской Федерации. Важно отметить, что речь идет о квалифицированном специалисте – враче нашей местной больницы, который ежедневно оказывает медицинскую помощь жителям района. Его супруга также работает на благо жителей в должности медицинской сестры в школе №4», – отметил Ишкинеев.

Глава муниципалитета напомнил, что в рамках программы существует законный порядок приоритетности. Семьи, воспитывающие трех и более детей, имеют первоочередное право на получение сертификата. В семье Назриевых воспитываются четверо несовершеннолетних детей (три дочери и сын), что и обусловило их выход на первое место в списке получателей в этом году. Все они – граждане Российской Федерации.

«Программа работает системно и открыто для всех семей района, соответствующих установленным требованиям. Так, в прошлом году аналогичный сертификат был вручен семье Водяновых (трое детей), которая также успешно прошла все этапы отбора. Мы призываем граждан к корректности и взаимному уважению», – акцентировал Ишкинеев.

Абдукодир Назриев приехал в Нурлатский район в 2017 году и начал работать врачом-урологом в Центральной районной больнице. В условиях острого дефицита кадров появление узкого специалиста значительно улучшило качество оказываемых услуг, позволило проводить лечение жителей района на его территории и своевременно оказывать помощь пациентам.

Благодаря своему профессионализму и ответственному подходу к делу врач за годы работы заслужил уважение среди коллег, а самое главное – получает положительные отзывы и слова благодарности от пациентов.

«Жители города и района сразу приняли их (Назриевых – прим. Т-и): в народном голосовании на одной из интернет-площадок района в 2023 году Абдукодира нурлатцы признали лучшим молодым врачом. Это о многом говорит: и о доверии к врачу, и о его профессионализме… За последние несколько лет в районную больницу поступило немало медицинских работников, и никогда не обращали внимания на национальный признак врача. Главное – образование, профессионализм и желание работать. Наш район, как в целом и весь Татарстан, всегда отличался многонациональностью, дружелюбностью, согласием. И возникшая ситуация – это не отражение отношения нурлатцев, а чье-то желание посеять межнациональную рознь на фоне происходящих в мире событий. Но я уверен: вместе мы сможем противостоять различного рода провокациям. Мы всегда жили в мире и согласии, так будет и дальше», – заявил глава муниципалитета.

Молодая семья связывает свою жизнь с Нурлатским районом, врач планирует продолжать повышать квалификацию и служить на благо его жителей.

В рамках действия регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» молодые семьи, отвечающие предъявляемым требованиям, могут получить господдержку в виде безвозмездной субсидии на приобретение или строительство жилого помещения в размере до 35% нормативной стоимости.

Получить господдержку может молодая семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, подтвердившая платежеспособность, а также вставшая на учет в исполнительном комитете по месту жительства, в которой возраст каждого из супругов (либо родителя в неполной семье) не превышает 35 лет на момент получения субсидии.