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18 октября 2021  10:44

Эстрадный певец Ренат Ибрагимов призвал татар участвовать в переписи населения

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Советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов призвал татар активно участвовать во Всероссийской переписи населения. 

«Кадерле дуслар, туганнар,  якташлар, татарлар. Перепись населения — это очень важно для нас всех. Мы должны заявить о себе, что мы большая нация, вторая по количеству после русских. Что мы большой вклад делаем в развитие России во всех областях. Так что приходите на перепись, участвуйте активно, записывайтесь татарами», — сказал исполнитель.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Впервые у граждан появится возможность самостоятельно заполнить переписной лист с помощью портала госуслуг. В первый же день в переписной кампании принял участие и Президент России Владимир Путин.

#Перепись-2021
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