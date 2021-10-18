Эстрадный певец Ренат Ибрагимов призвал татар участвовать в переписи населения

Советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов призвал татар активно участвовать во Всероссийской переписи населения.

«Кадерле дуслар, туганнар, якташлар, татарлар. Перепись населения — это очень важно для нас всех. Мы должны заявить о себе, что мы большая нация, вторая по количеству после русских. Что мы большой вклад делаем в развитие России во всех областях. Так что приходите на перепись, участвуйте активно, записывайтесь татарами», — сказал исполнитель.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Впервые у граждан появится возможность самостоятельно заполнить переписной лист с помощью портала госуслуг. В первый же день в переписной кампании принял участие и Президент России Владимир Путин.