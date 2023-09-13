Эстонские пограничники не пустили в страну первое авто с российскими номерами

На границе Эстонии развернули первый автомобиль с российскими номерами. Напомним, с 10.30 утра по московскому времени здесь начал действовать запрет на въезд для транспорта, зарегистрированного в России, напоминает РИА Новости со ссылкой на ФТС.

По данным издания, не пропущен автомобиль водителя с двойным гражданством – России и Литвы.

Как отметили в Федеральной таможенной службе, с российской стороны не введено никаких ответных мер.

Напомним, ранее Еврокомиссия запретила въезд на территорию ЕС на российских автомобилях. По ее данным, транспорт может использоваться для обхода антироссийских санкций. Накануне запрет поддержали Латвия и Литва, однако Финляндия решила не менять правила въезда на свою территорию.

Также сегодня Еврокомиссия поручила европейским таможенным органам тщательнее остальных проверять автомобили, зарегистрированные в РФ.